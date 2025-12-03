Limpieza: el truco infalible para quitar el óxido de las herramientas

El vinagre es un gran aliado para terminar con el óxido y dejar las herramientas impecables. Una limpieza de un solo paso.

Con el paso del tiempo las herramientas del hogar se oxidan y a veces muchos creen que esto no tiene solución. Sin embargo, existe un trucazo de limpieza para terminar con este problema. Es fácil, económico y muy efectivo.

Limpieza de las herramientas Antes de la inmersión, se recomienda limpiar la herramienta con un cepillo de cerdas duras para retirar la suciedad o residuos superficiales que pueden estar adheridos.

La verdadera magia está en el vinagre que tiene ácido acético natural que disuelve la corrosión. Para eso se deposita la herramienta en un envase con este producto al 10% hasta cubrir toda la pieza.

Vinagre .jpg Limpieza: los aliados contra el óxido. Una vez realizado ese paso hay que dejar reposar al menos doce horas. Si el óxido es severo se puede dejar la herramienta sumergida en vinagre hasta 24 horas. Eso permitirá que de a poco se ablande el óxido.

Transcurrido el tiempo recomendado, se retira la herramienta y el óxido se habrá aflojado notablemente. Luego frotar la superficie para desprender los restos de óxido disuelto por el vinagre. Finalmente, enjuagar la herramienta con agua limpia y secar.