Limpieza: el trucazo casero para terminar con las manchas viejas de grasa de la ropa
Es posible deshacerse de esa mancha con trucos de limpieza caseros y económicos. El detergente y el bicarbonato de sodio serán de gran ayuda.
Las manchas de grasa son un verdadero dolor de cabeza, pero sobre todo cuando son viejas y están totalmente adheridas a las fibras. Sin embargo, existe un truco de limpieza para dejar las prendas nuevamente impecables en muy pocos pasos.
Limpieza de la grasa
No hay que rendirse cuando aparecen las manchas de grasa y tratar de realizar este truco con cuidado. Se puede combinar bicarbonato de sodio con detergente para platos porque el segundo está diseñado para terminar con la grasa de la cocina, mientras que el primero es un abrasivo que ayuda a levantarla.
Te Podría Interesar
Paso a paso
En primer lugar, aplicar un poco de detergente sobre la mancha seca. Luego espolvorear bicarbonato de sodio sobre el detergente y frotar suavemente la mezcla con un cepillo de dientes viejo. Dejar actuar media hora.
Lo último es lavar la prenda en agua caliente o siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Nunca secar la prenda en la secadora porque el calor terminará fijando la mancha.
Otra opción es el uso del alcohol isopropílico. Es un disolvente potente que ayuda a romper la estructura molecular de la grasa seca.
Para eso se coloca la prenda sobre una toalla limpia. Luego humedecer un algodón con alcohol y presionar dando pequeños golpes sobre la parte posterior de la mancha. Enjuagar y lavar la prenda normalmente.
Lo que siempre hay que recordar en esta limpieza es que la secadora es la peor enemiga de la grasa porque la fija al tejido.