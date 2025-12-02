Limpieza: el trucazo casero para terminar con las manchas viejas de grasa de la ropa

Es posible deshacerse de esa mancha con trucos de limpieza caseros y económicos. El detergente y el bicarbonato de sodio serán de gran ayuda.

Este truco casero te ayudará a eliminar las manchas de aceite en la ropa. Foto: Shutterstock

Las manchas de grasa son un verdadero dolor de cabeza, pero sobre todo cuando son viejas y están totalmente adheridas a las fibras. Sin embargo, existe un truco de limpieza para dejar las prendas nuevamente impecables en muy pocos pasos.

Limpieza de la grasa No hay que rendirse cuando aparecen las manchas de grasa y tratar de realizar este truco con cuidado. Se puede combinar bicarbonato de sodio con detergente para platos porque el segundo está diseñado para terminar con la grasa de la cocina, mientras que el primero es un abrasivo que ayuda a levantarla.

Paso a paso En primer lugar, aplicar un poco de detergente sobre la mancha seca. Luego espolvorear bicarbonato de sodio sobre el detergente y frotar suavemente la mezcla con un cepillo de dientes viejo. Dejar actuar media hora.

Lo último es lavar la prenda en agua caliente o siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Nunca secar la prenda en la secadora porque el calor terminará fijando la mancha.

mancha aceite La ropa podrá quedar como nueva. Foto: Fuente: Shutterstock Limpieza. La ropa podrá quedar como nueva. Foto: Fuente: Shutterstock Otra opción es el uso del alcohol isopropílico. Es un disolvente potente que ayuda a romper la estructura molecular de la grasa seca.