Jardinería: las flores que soportan los calores extremos y no se marchitan

Las zinnias son plantas muy versátiles que aportan una interesante paleta de colores para embellecer el jardín. Los expertos en jardinería las recomiendan.

Los que se dedican a la jardinería saben que hay unas flores que soportan el sol más extremo: las zinnias desbordan de color. Las plantas son aliadas de los que buscan belleza y sencillez. Ideales para principiantes.

Jardinería La ventaja de las zinnias es su facilidad de cultivo. Para ello no se requiere ser un experto para que prosperen. Es importante sembrarlas en tierra bien drenada y crecerán rápidamente.

Jardinería. Un destello de colores. A diferencia de otras plantas que languidecen en la canícula, estas flores aman el sol. Prosperan con luz solar directa y en los días más calurosos del verano es cuando alcanzan su máximo esplendor.

Además, estas plantas ofrecen una paleta cromática por excelencia que incluye intensos tonos como rosas, rojos, naranjas, amarillos y morados, creando un efecto de pequeñas explosiones de color en cualquier espacio.

Pero no solo eso, estas plantas son un imán natural para los polinizadores. Sus flores son irresistibles para abejas y mariposas, transformando el jardín en un espacio dinámico, vivo y natural.