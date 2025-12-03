Limpieza: el truco casero para limpiar el teclado de la computadora y dejarlo como nuevo

Es posible realizar la limpieza del teclado con elementos que todos tienen como cinta adhesiva y alcohol.

El teclado de la computadora se usa a diario y por eso es víctima de suciedad, migas y grasa. Paradójicamente recibe poca atención en términos de limpieza. Sin embargo, existen trucos caseros para dejarlo impecable en poco tiempo y fácilmente.

Limpieza del teclado Con algunos elementos que todos tienen se puede realizar la limpieza. Para realizar el trabajo, debe estar desconectado el teclado si es externo y si es portátil debe estar apagado para evitar problemas.

tecla fin3 Una limpieza que no falla. QuillBot Luego invertir el teclado y agitar suavemente para desalojar las partículas sueltas como migas y polvo. La cinta adhesiva es ideal para esta limpieza porque puede agarrar las partículas más pequeñas y difíciles.

Se toma un trozo de cinta y se presiona entre las filas de las teclas. Luego retirar con cuidado. La cinta permitirá que el polvo y las migas se adhieran sin dejar residuos pegajosos. Repetir el proceso varias veces.

Por otra parte, para limpiar las superficies de las teclas y el espacio se humedece un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico y se frota con cuidado la superficie de cada tecla y los bordes.