Jardinería: el árbol de la seda, la elegancia exótica para el jardín

Hay una planta que combina belleza y una floración espectacular. Es resistente y famosa en el mundo de la jardinería.

El mundo de la jardinería es muy amplio y hay plantas para todos los gustos. Lo cierto es que existe un árbol que combina belleza y una floración espectacular. Se trata del árbol de la seda que es una opción fascinante.

Jardinería Las flores de esta planta se asemejan a pequeños pompones de color rosa creando así una atmósfera mágica con su sombra ligera. Además, se destaca por ser resistente, tolerante a la sequía, una alternativa para darle un toque exótico al hogar.

Gemini_Generated_Image_iq1ia7iq1ia7iq1i Jardinería. Un árbol que da vida. Este árbol ama el sol, favor clave que garantiza una floración abundante y vigorosa. Para lograr que esté en su máximo esplendor debe tener sol pleno. Necesita un riego moderado durante sus primeros años, luego su tolerancia a la sequía es alta.

En cuanto al suelo, no es exigente y crece bien en suelos pobres pero en tierra suelta y con buen drenaje. Se puede añadir una pequeña cantidad de compost al inicio de la primavera para nutrir la planta.

El comportamiento de sus hojas es fascinante porque se cierran durante la noche mientras que durante el día extienden una sombra fresca. Para conservar la elegancia se recomienda una poda ligera que se enfoque en eliminar ramas secas o dañadas.