La explicación de la Ciudad de Mendoza de por qué se desbordaron las acequias
Las acequias de la Ciudad de Mendoza se desbordaron con la lluvia de la mañana de este lunes. Cuáles fueron los motivos de esta imagen de descuido urbano.
La lluvia que se hizo esperar durante todo el fin de semana llegó con intensidad en las primeras horas de este lunes. Debido a su caudal las acequias se taparon y las calles se transformaron en canales repletos de agua.
El episodio se debió claramente a la obstrucción de las acequias por residuos, es por esto que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza destapó los taponamientos en toda la Ciudad para que el agua vuelva a circular por las cunetas y no por el asfalto de las calles mendocinas.
Según informaron desde el municipio, el caudal de lluvia se escurrió en 40 minutos. Además, se detalló que la mayor cantidad de desbordes se produjeron porque el caudal supera la conducción de las acequias. A su vez se identificaron 5 taponamientos que fueron liberados y el agua ya se encuentra circulando de forma normal en los casi 450 km de acequias que tiene la Ciudad.
Pronóstico
Durante el día lunes se mantendrán vientos leves del noreste, lo que favorecerá un ambiente algo más cálido que en jornadas anteriores. En cordillera el tiempo se presentará poco nuboso, sin precipitaciones previstas.
El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas de nivel amarillo o naranja para Mendoza en este lunes.
De cara al martes, el pronóstico señala un repunte más marcado en la temperatura, con 15° de mínima y 32° de máxima. La jornada se presentará algo nublada, con vientos moderados del noreste, tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera hacia la tarde y noche.