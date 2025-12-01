La explicación de la Ciudad de Mendoza de por qué se desbordaron las acequias

Las acequias de la Ciudad de Mendoza se desbordaron con la lluvia de la mañana de este lunes. Cuáles fueron los motivos de esta imagen de descuido urbano.

La lluvia que se hizo esperar durante todo el fin de semana llegó con intensidad en las primeras horas de este lunes. Debido a su caudal las acequias se taparon y las calles se transformaron en canales repletos de agua.

El episodio se debió claramente a la obstrucción de las acequias por residuos, es por esto que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza destapó los taponamientos en toda la Ciudad para que el agua vuelva a circular por las cunetas y no por el asfalto de las calles mendocinas.

lluvia acequias tapadas (1) Taponamientos y un gran caudal de agua fueron la causa de los desbordes en las acequias mendocinas. Alf Ponce Mercado / MDZ Según informaron desde el municipio, el caudal de lluvia se escurrió en 40 minutos. Además, se detalló que la mayor cantidad de desbordes se produjeron porque el caudal supera la conducción de las acequias. A su vez se identificaron 5 taponamientos que fueron liberados y el agua ya se encuentra circulando de forma normal en los casi 450 km de acequias que tiene la Ciudad.

Pronóstico Durante el día lunes se mantendrán vientos leves del noreste, lo que favorecerá un ambiente algo más cálido que en jornadas anteriores. En cordillera el tiempo se presentará poco nuboso, sin precipitaciones previstas.

lluvia acequias tapadas (4) Alf Ponce Mercado / MDZ El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas de nivel amarillo o naranja para Mendoza en este lunes.