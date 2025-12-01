Acequias tapadas por la intensa lluvia de este lunes: las imágenes

La lluvia no apareció el fin de semana, pero si este lunes. Calles llenas de agua y acequias tapadas.

La lluvia dijo presente este lunes en horas de la madrugada y por su intensidad se taparon acequias y las calles fueron verdaderos ríos. Se esperaban lluvias para el sábado y el domingo, pero recién se dieron hoy y con intensidad.

Durante el día se mantendrán vientos leves del noreste, lo que favorecerá un ambiente algo más cálido que en jornadas anteriores. En cordillera el tiempo se presentará poco nuboso, sin precipitaciones previstas.

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas de nivel amarillo o naranja para Mendoza en este lunes.