El SMN alertó por calor extremo y lanzó alertas por tormentas fuertes

El centro y norte del país enfrentarán marcas superiores a 40°C. El SMN alerta por tormentas en el oeste y un avance de inestabilidad hacia el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el calor extremo en el país y lanzó alertas amarillas por tormentas fuertes en el noroeste del país. La combinación de viento norte persistente y como así también un ascenso térmico con marcas muy por encima de los promedios estacionales.

Para este jueves y mañana viernes, se esperan los valores más extremos. En el centro argentino —incluyendo Córdoba, La Pampa, Santa Fe y el noroeste bonaerense— las máximas se moverán entre 36 °C y 38 °C, con focos que podrían alcanzar los 40 °C.

El norte, por su parte, quedará expuesto a un calor aún más feroz, con registros de 38 °C a 40 °C y picos que treparían a 42 °C o incluso 43 °C. Un escenario típico del inicio del verano, donde la escasa humedad en niveles bajos potencia el calentamiento diurno.

El SMN anticipa tormentas Mientras tanto, en el oeste y el NOA se esperan chaparrones y tormentas. Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y áreas de La Rioja registrarán núcleos de precipitación de intensidad variable hasta el viernes, con eventos moderados y desarrollo convectivo marcado. Las alertas amarillas también se desplazarán hacia San Juan y Mendoza, profundizándose hacia el fin de semana.

El aviso del SMN señala que estas áreas se verán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos.