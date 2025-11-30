Hasta cuándo seguirá la lluvia en el AMBA según el pronóstico oficial del SMN

El SMN anticipó que las lluvias en el AMBA comenzarían a disminuir desde la mañana del lunes, tras un fin de semana con inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional( SMN) informó su pronóstico para este domingo 30 de noviembre y la primera semana de diciembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tras varios días de inestabilidad, se prevé una mejora gradual de las condiciones desde la mañana del lunes, con temperaturas moderadas y presencia variable de nubosidad.

La jornada de este domingo mantiene chances de precipitaciones que varían entre el 10 y el 40% durante la mañana, acompañadas por una mínima estimada en 19° y vientos del este con intensidades de hasta 31 km/h. En horas de la tarde y la noche, las probabilidades de tormentas aisladas aumentan al rango del 40 al 70%, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h y una temperatura máxima prevista de 21°.

El organismo oficial detalló que la mejora en las condiciones se afianzará durante el lunes 1 de diciembre, aunque el inicio de la jornada aún podría presentar lluvias débiles en algunos sectores del AMBA. El cielo permanecerá mayormente nublado, con una mínima de 19°, vientos del noreste y una máxima estimada en 21° para el cierre del día.

Pronóstico extendido para toda la semana Para el martes 2, el SMN anticipa un cielo parcialmente nublado por la mañana, que evolucionará a mayormente nublado durante la tarde. Las marcas térmicas se moverán entre los 19° de mínima y 28° de máxima, lo que configura una jornada más templada y sin presencia de lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El miércoles 3 presentará condiciones todavía más estables, con cielo ligeramente nublado durante todo el día. Las temperaturas se ubicarán entre los 18° y los 28°, favoreciendo un ambiente cálido pero sin extremos térmicos, propicio para actividades al aire libre, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.