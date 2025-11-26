Invasión de hormigas voladoras en el AMBA: qué zonas son las más afectadas

El aumento de humedad y la presión atmosférica baja favorecieron la aparición de un grupo de hormigas voladoras en casas y espacios verdes del AMBA.

En las últimas horas, una invasión de hormigas voladoras sorprendió a los vecinos de distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En las redes sociales, varios usuarios registraron y compartieron la presencia masiva de estos insectos en balcones, terrazas, patios y espacios verdes.

Desde el martes por la tarde, se viralizaron en redes sociales imágenes de enjambres pequeños, alas sueltas en los pisos, acumulaciones en rincones húmedos y agrupamientos en paredes cálidas.

Cuáles son las zonas más afectadas por la invasión de hormigas voladoras De acuerdo con los reportes, las zonas más afectadas por la invasión de hormigas voladoras son los barrios porteños de Villa Urquiza, Palermo, Villa Crespo, Belgrano y Villa Luro, además de municipios del conurbano bonaerense como Lomas de Zamora, La Matanza y Ezeiza.

Mirá el video de la invasión de hormigas voladoras en el AMBA Invasión de hormigas voladoras en el AMBA Por qué aparecen hormigas voladoras en esta época Según los especialistas, este comportamiento no responde a una plaga ni representa una amenaza para la salud humana o el entorno doméstico. Las hormigas voladoras forman parte de un proceso reproductivo estacional que se activa con las condiciones ambientales típicas de la primavera: alta humedad y baja presión atmosférica.

La etapa reproductiva conocida como vuelo nupcial se caracteriza por la salida coordinada de hembras y machos fértiles de los hormigueros. Estos insectos se elevan en el aire para copular. Tras el apareamiento, los machos mueren, mientras que las hembras fecundadas pierden sus alas, buscan un lugar adecuado para establecer un nuevo hormiguero y dan inicio a una nueva colonia.