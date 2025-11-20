Las impactantes imágenes de los destrozos que causó el temporal en el AMBA y Córdoba

Un intenso temporal avanzó este jueves sobre la zona central del país provocando destrozos , anegamientos y complicaciones en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) y de la provincia de Córdoba . El fenómeno coincidió con la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

El aviso del SMN también abarca sectores de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja y San Luis.

Las imágenes que inundaron las redes sociales muestran la llegada repentina del temporal, con cortinas de lluvia, actividad eléctrica constante y ráfagas que en algunos puntos superaron los 60 kilómetros por hora.

En Baradero, los videos registrados por vecinos permitieron ver la actividad eléctrica antes de que las precipitaciones comenzaran a ganar intensidad.

En el Oeste del conurbano, las ráfagas causaron la caída de un poste de luz en Morón, que terminó sobre la calzada y afectó a una vivienda cercana, obligando al corte del tránsito en la zona.

Destrozos por el temporal al Córdoba

En la provincia de Córdoba, el temporal llegó acompañado de granizo, ráfagas intensas y precipitaciones que complicaron varias localidades. En barrio Los Álamos de Córdoba Capital, el viento provocó la caída del techo de un polideportivo, dejando a la estructura completamente dañada luego del paso de la tormenta, donde dos niñas resultaron con heridas.

En Villa María, vecinos registraron una gran caída de granizo que sorprendió tras una jornada marcada por temperaturas muy elevadas. Según medios locales, el fenómeno comenzó de manera abrupta y derivó en calles cubiertas de piedras de hielo en pocos minutos.

Las autoridades provinciales continúan en alerta ante reportes sobre daños provocados por condiciones climáticas en las próximas horas.

Mirá algunas de las imágenes que vecinos del AMBA y de Córdoba compartieron en las redes sociales:

#llueve torrencialmente en CABA! Diluvio total con rayos, truenos y cortina de agua espesa en Palermo y alrededores. La furia de la naturaleza a pleno pic.twitter.com/tTwNucJ99P — María Florencia La 99 (@maflorsosa) November 20, 2025