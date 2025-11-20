Diluvia en Buenos Aires: hasta cuándo hay alerta por tormentas severas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas fuertes en Buenos Aires y también en el centro del país, con lluvias, ráfagas y un descenso de la temperatura.

La tormenta llegó a Buenos Aires, donde se espera una fuerte tormenta y la posibilidad de caída de granizo en algunas regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas severas que ya afectan a Buenos Aires y provincias del centro del país este jueves, donde ya se pudieron evidenciar fuertes lluvias en distintas zonas de la ciudad, ráfagas intensas y caída de granizo en sectores puntuales. Se esperan mejoras graduales hacia el fin de semana.

Tras un fin de semana cálido, el frente frío avanzó desde la Patagonia y cambió el panorama climático. La combinación de humedad elevada, inestabilidad y el ingreso de aire más fresco genera condiciones propicias para tormentas de variada intensidad, que alcanzarán distintos sectores bonaerenses desde el mediodía.

Condiciones en la Ciudad de Buenos Aires Si bien todo el jueves se mantuvo el cielo nublado con baja probabilidad de lluvias, para la tarde noche la inestabilidad se intensificó. La temperatura oscilará entre los 17 y 26 °C.

De todas formas, ya por la noche se espera el tramo más adverso, ya que se espera una tormenta fuerte y ráfagas cercanas a los 69 km/h. También podría registrarse caída aislada de granizo, especialmente en el corredor norte del AMBA, donde la actividad convectiva suele intensificarse en horas vespertinas.