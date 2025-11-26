El SMN mantiene alertas por tormentas y calor sofocante en gran parte del país

El SMN anticipan alertas por tormentas con fuertes chaparrones, calor extremo previo y un cambio brusco de aire desde el lunes.

Un nuevo episodio de tormentas abarcará gran parte del país en el último fin de semana de noviembre, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Un nuevo episodio de tormentas abarcará gran parte del país en el último fin de semana de noviembre, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico indica que las próximas jornadas estarán marcadas por fuertes chaparrones, inestabilidad creciente y calor sofocante.

En los últimos días, la circulación persistente de viento norte generó un notable ascenso térmico. La franja central deel país registró máximas que rondaron entre 34 °C y 36 °C, mientras que el norte del país se instalaron valores de 38 °C a 40 °C, muy por encima de lo habitual para esta época del año. Este combo de calor extremo y humedad abundante fue alimentando un escenario de inestabilidad.

De acuerdo al pronóstico extendido, entre jueves y viernes comenzarán a desarrollarse tormentas aisladas sobre sectores del centro y noroeste argentino. Sin embargo, el núcleo del evento se desatará desde el sábado, cuando un sistema de inestabilidad cubra una franja más amplia del territorio nacional, previendo lluvias y tormentas de intensidad variable durante todo el fin de semana.

mapa_alertas (24) Alertas del SMN El mapa de alertas del SMN anticipa para este jueves tormentas en gran parte del centro del país, bajo advertencia amarilla, especialmente abarcando sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Buenos Aires. En estas áreas, no se descarta actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y acumulados significativos en cortos períodos. También el sur de La Rioja y el este de Río Negro.

A medida que el sistema se desplace hacia el norte entre sábado y domingo, el NEA y el NOA también quedarán involucrados en este esquema de inestabilidad. Incluso sectores del norte patagónico, como partes de Río Negro y Neuquén, podrían experimentar chaparrones y tormentas puntuales.