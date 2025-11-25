El SMN anticipa calor extremo y tormentas para el centro y norte del país

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas amarillas y naranjas que muestran un panorama de creciente inestabilidad combinado con temperaturas sofocantes en buena parte del país. Se espera que las tormentas se concentren especialmente sobre Cuyo y sectores del oeste cordobés, San Luis, el NOA y regiones de La Pampa.

Según el organismo, las áreas bajo alerta amarilla podrían experimentar tormentas aisladas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas de hasta 80 km/h, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo en forma ocasional y acumulados de lluvia que oscilarán entre los 20 y 40 milímetros, con valores superiores en puntos específicos.

En tanto, en el nivel naranja, las condiciones se vuelven más exigentes: se esperan tormentas fuertes o localmente severas, con precipitaciones intensas en lapsos breves, granizo de distintos tamaños y vientos que podrían superar los 90 km/h, en un escenario que demanda especial preparación.

Durante este miércoles continuará la presencia de tiempo caluroso e inestable, especialmente en distintos sectores de San Luis, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy, abarcando un corredor más amplio del oeste y noroeste argentino.

A partir del jueves se espera un cambio en el patrón atmosférico, impulsado por el avance de un sistema de altas presiones sobre la Patagonia que provocará un viraje del viento al este en el centro del país. Ese desplazamiento tenderá a moderar las temperaturas en Cuyo y la región central, aunque en las provincias del norte el calor seguirá siendo intenso. En paralelo, algunas lluvias aisladas podrían arribar durante la tarde y noche del jueves a Córdoba, el sur santafesino y el este de Buenos Aires, con posibilidad de acercarse al área metropolitana.

El escenario más activo se perfila para el viernes y el último fin de semana de noviembre, cuando las lluvias y tormentas comenzarían a tomar un carácter más generalizado e intenso.