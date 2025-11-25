Altas temperaturas: las recomendaciones para evitar un golpe de calor

Este martes, Mendoza tendrá otra jornada muy calurosa, con 36° de máxima. Sin embargo, el miércoles será el día más intenso de la semana, ya que la máxima escalará hasta los 37º, con una mínima de 20º.

Frente a las altas temperaturas que se están registrando, el Ministerio de Salud y Deportes emitió una serie de recomendaciones para evitar un golpe de calor .

El agotamiento y golpe de calor son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o del esfuerzo físico intenso.

En estas situaciones, el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura. El golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y la temperatura del cuerpo alcanza los 40° C o más. Los adultos mayores y los más chicos son los más vulnerables al calor.

Entre las medidas a tener en cuenta, se aconseja beber abundante agua durante todo el día, evitar el ejercicio físico al aire libre en horas de sol intenso y permanecer en lugares frescos.

Refrescarse y buscar sombra es clave para evitar golpes de calor. Foto: MDZ

También es importante evitar el consumo de bebidas alcohólicas o muy dulces y las infusiones calientes; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros y protegerse del sol poniéndose gorra o sombrero.

Recomendaciones para evitar un golpe de calor

Si bien el golpe de calor puede afectar a cualquier persona, los mayores de 65 años, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, diabetes y obesidad, deben extremar más los cuidados.

Recomendaciones para lactantes y niños pequeños:

Dar el pecho a los lactantes con más frecuencia.

Hacer que beban agua fresca y segura.

Que estén en lugares frescos y ventilados.

Mojarles el cuerpo con agua fresca.

Recomendaciones para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas:

Tomar abundante líquido, en especial agua, al menos 2 litros diarios y con frecuencia, aunque no se sienta sed.

Evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día.

Cubrir la cabeza con sombrero o gorra y vestirse con ropa ligera, de colores claros.

Usar anteojos para protegerse del sol.

Recomendaciones para jóvenes y adolescentes:

No consumir bebidas con alcohol, ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido. No es conveniente tomar cerveza para aliviar la sed y el calor.

Evitar los esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes.

Sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga.

Recordar las recomendaciones generales sobre la hidratación, alimentación y refrescar el cuerpo.

Recomendaciones generales:

En caso de tener que salir a la calle, caminar en lo posible por la sombra.

Darse un baño diario, preferentemente en forma de ducha o bien refrescarse con paños húmedos.

Aumentar el consumo de frutas y verduras frescas.

Evitar el alcohol, las bebidas con cafeína y las comidas calientes.

Dentro de la casa, quedarse en la habitación más fresca.

En caso de no sentirse bien por el calor, pedir ayuda. Y si además aparecen síntomas como dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos o mareos, consultar con urgencia al médico

En caso de vivir solo, tratar de mantenerse en contacto con alguien cercano.

Síntomas del golpe de calor

Es importante estar alerta a los síntomas y se debe consultar al médico y tomar conductas activas. El agotamiento por calor es un estadio previo al golpe de calor hay que reconocerlo para prevenir una situación más grave:

Sudoración excesiva

En los bebés puede verse la piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal (sudamina)

Piel pálida y fresca.

Sensación de calor sofocante.

Sed intensa y sequedad en la boca.

Calambres.

Agotamiento, cansancio o debilidad.

Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos.

Dolores de cabeza.

Irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños).

Mareos o desmayo.

Golpe de calor, situación muy grave:

Temperatura del cuerpo 39°C - 40°C o mayor (medida en la axila).

Piel roja caliente y seca (se agota la transpiración).

Respiración y frecuencia cardíaca acelerada.

Dolor palpitante de cabeza.

Alteración del estado mental y del comportamiento como: vértigos, mareos desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento.

Convulsiones.

Qué hacer ante un golpe de calor

Dar a los lactantes el pecho con más frecuencia.

Trasladarlo a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado.

Desvestirlo (exponer el cuerpo al fresco).

Ducharlo o mojar todo el cuerpo con agua fresca.

Que esté quieto y descanse.

Consultar al pediatra o a un centro de salud.

Darle de beber agua, si está consciente.

Qué no hacer: