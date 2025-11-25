El desgarrador relato del padre Paco sobre la tragedia donde murieron dos militantes de Axel Kicillof

El padre Francisco "Paco" Olveira , integrante de Curas en Opción por los Pobres en Libertad–Merlo, relató desde el hospital de General Pirán el drama vivido durante el vuelco del micro de doble piso ocurrido esta madrugada en la Ruta 2 , en el trayecto entre Buenos Aires y Mar del Plata .

El sacerdote, que viajaba como pasajero, confirmó que el siniestro dejó dos víctimas fatales y varios heridos, según contó en una entrevista en el programa de Georgina Barbarossa por Telefe.

El padre Paco Olveira describió que la mayor parte del viaje se desarrolló con total normalidad y sin señales de alerta. "El colectivo venía a una velocidad habitual, nadie percibió nada extraño antes del vuelco", señaló. Según explicó, el micro tomó una curva, se desvió de la calzada y terminó volcado en una zanja "que por suerte estaba sin agua". Aun así, evitó especular sobre las posibles causas y aclaró que no había factores climáticos que complicaran el manejo: "No llovía, no había hielo y ningún vehículo apareció de frente".

El sacerdote destacó la respuesta inmediata de los equipos de emergencia: "En cuestión de dos minutos llegaron ambulancias, bomberos. Un operativo impecable. Cuando se critica lo público, hay que reconocer que lo público estuvo ahí, ayudándonos enseguida", afirmó.

Contó que la mayoría de los pasajeros logró salir por sus propios medios o con asistencia de otros. "Diría que el 80% pudo salir sin mayores complicaciones. El resto tiene golpes o lesiones, pero en general no son graves", estimó.

Respecto de las personas fallecidas, Olveira reconoció que todavía había versiones confusas, pero explicó lo que vio al momento del rescate. "Todo indica que fueron pasajeros del piso inferior, que habrían salido despedidos y quedaron debajo del colectivo", sostuvo. Con evidente pesar, agregó una escena que le tocó presenciar: "Soy enfermero y le tomé el pulso a una mano que asomaba bajo el micro. No tenía vida".