La UBA será sede de una jornada clave para acelerar el control de deudores alimentarios

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) será sede de un encuentro federal para avanzar en la coordinación de los registros de deudores alimentarios .

La jornada, que se desarrollará el jueves 27 de noviembre de 9.30 a 17, reunirá a representantes de 19 provincias y está orientada a unificar criterios, fortalecer el intercambio de información y agilizar la detección de personas que adeudan la cuota alimentaria.

La actividad es impulsada por el Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , que mantiene convenios de cooperación con 13 provincias: Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. En conjunto, estas jurisdicciones concentran un total de 11.700 expedientes activos en los registros de deuda alimentaria.

La estrategia oficial busca ampliar esa red, ordenar la circulación de datos entre las distintas bases y consolidar un esquema de gestión coordinada en todo el país. La convocatoria incluye a autoridades de registros provinciales, representantes del Poder Judicial, organismos estatales, universidades y organizaciones civiles. El objetivo es establecer procedimientos comunes que permitan optimizar el control y seguimiento de los casos de incumplimiento. El cierre de la jornada prevé la aprobación de una declaración que dará forma a la Red Federal de Registros de Deuda Alimentaria .

Durante el encuentro, los participantes trabajarán en tres bloques temáticos que abordarán la situación de los registros actuales, los mecanismos de control y las propuestas para fortalecer la cooperación entre jurisdicciones. También se prevé una mesa de apertura institucional con autoridades nacionales y locales, y una sesión final donde se buscará consensuar los lineamientos de funcionamiento de la futura red federal.

El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, destacó la importancia del encuentro para consolidar una respuesta conjunta: “Contar con la presencia de cada provincia es clave para avanzar hacia una red federal integrada que permita perfeccionar los mecanismos de control, promover la corresponsabilidad y garantizar el cumplimiento del derecho alimentario”.

Deudores alimentarios, afuera Foto: X.

En la misma línea, el subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, valoró la participación federal: “La presencia de provincias de todo el país demuestra que existe la convicción compartida de que el derecho alimentario debe ser una prioridad federal. Nadie puede resolver este problema de manera aislada. La única respuesta posible es trabajar juntos, coordinar esfuerzos y construir estándares comunes”.

Los datos cruciales de los deudores alimentarios en la Ciudad de Buenos Aires

El incumplimiento de la cuota alimentaria se considera un problema con impacto social. En la Ciudad, el 12,3 por ciento de los hogares son monoparentales y, en el 89 por ciento de los casos, están a cargo de mujeres. Según datos de Unicef, el 68 por ciento de esos hogares vive por debajo de la línea de pobreza y el 23 por ciento en condiciones de indigencia. En tanto, el registro de la Ciudad indica que el 97 por ciento de las personas inscriptas como deudoras son hombres.

En diciembre de 2024, la Legislatura porteña aprobó la Ley 6.771, que modificó el régimen de deudores alimentarios. La norma redefinió la categoría de alimentante moroso e incorporó medidas restrictivas como la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos o culturales, así como el bloqueo de transferencias de bienes hasta que se cancele la deuda. Desde marzo de 2025, se aplican controles en estadios, y desde junio se extendieron a recitales con asistencia superior a 5.000 personas. A la fecha, se realizaron más de 80 operativos y se detectaron 57 casos activos mediante ese sistema.