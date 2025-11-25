Insólito robo en CABA: se llevaron la bici de Will de Stranger Things que había instalado Netflix

En medio de la campaña por el estreno de la quinta temporada de Stranger Things, robaron la bicicleta de un montaje inspirado en la serie de Netflix.

Las imágenes del robo de la bici de Will se viralizó en las redes sociales.

El miércoles 26 de noviembre se estrena la primera parte de la quinta y última temporada de Stranger Things, una de las series más populares de la historia de Netflix, y sus fanáticos alrededor del mundo se preparan para hacer maratón y volver a adentrarse en el mundo del pueblo ficticio de Hawkins.

En ese contexto, y como nos tiene acostumbrados, Netflix empezó a realizar distintas intervenciones en las ciudades más importantes alrededor del planeta, instalando un pedacito de la dimensión paralela de Stranger Things donde, precisamente, suceden “cosas extrañas”.

En Argentina, el gigante del streaming nos sorprendió con una llamativa campaña de Marketing que vinculaba a la serie, creada por los hermanos Duffer, con la cotización del dólar en el país desde el estreno de la producción hasta la actualidad. "Cuando conocimos a 11 (protagonista de la serie), el dólar estaba a 14. Fueron años de cosas extrañas", reza el cartel de Netflix en un punto de la Ciudad de Buenos Aires.

Stranger Things 5, Netflix En el cartel el gigante del streaming asegura que, cuando conocimos a Once, es decir, a la protagonista de Stranger Things, el dólar estaba a 14 pesos. X Una bicicleta robada de la intervención de Netflix Tras esa audaz campaña, en los últimos días trascendió el antes y después de otra intervención de Netflix en la Ciudad de Buenos Aires. Precisamente, el equipo de Marketing de la plataforma de streaming colocó una bicicleta roja -en representación a la icónica bicicleta que utiliza Will Byers, uno de los personajes de la serie, antes de su desaparición-, atada a un cartel de la serie, junto a varias de las espantosas lianas de la dimensión de abajo.

Captura de pantalla 2025-11-25 100701 La imagen viral de la bicicleta robada de la intervención de Stranger Things. X Pero esa intervención duró poco. El domingo, usuarios difundieron en las redes sociales que personas desconocidas robaron el rodado rojo que se encontraba encadenado. Tras el hurto, el cartel quedó destrozado, así como las falsas lianas, todas descolgadas. La intervención publicitaria se había desplegado en varias paradas de transporte urbano de Buenos Aires, como parte de una estrategia de promoción de alcance masivo.