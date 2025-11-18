La llamativa campaña de Netflix en las calles porteñas por el estreno de Stranger Things 5

En julio de 2016, se estrenó en Netflix una de las series originales más populares de la plataforma en toda la década. Se trata de Stranger Things , la tira creada por los hermanos Duffer, ambientada en los ’80 que rompió todos los récords y que, este 2025, llega a su fin.

Desde el lanzamiento de la primera temporada, nos adentramos en la ciudad ficticia de Hawkins, Indiana. De un día para otro, empiezan a pasar “cosas extrañas”. Un niño, Will Byers (Noah Schnapp), desaparece y sus amigos, madre y la policía local se ven envueltos en una serie de eventos misteriosos al tratar de encontrarlo.

Como si fuera poco, su ausencia coincide con el avistamiento de una criatura terrorífica y la aparición de una niña que dice llamarse “Once” (Millie Bobby Brown), quien termina siendo la protagonista de toda la serie.

A lo largo de los años, y a medida que salían a la luz las siguientes temporadas, se fueron sumando nuevos personajes a la historia que, finalmente, tendrá su esperado cierre este año.

El miércoles 26 de noviembre, llega a la plataforma de streaming la primera parte de la quinta temporada de Stranger Things . La segunda parte saldrá el 25 de diciembre, coincidiendo con Navidad, y el episodio final se estrenará el 31 de diciembre.

La curiosa campaña de Netflix en Buenos Aires

Stranger Things 5, Netflix En el cartel el gigante del streaming asegura que, cuando conocimos a Once, es decir, a la protagonista de Stranger Things, el dólar estaba a 14 pesos. X

En ese marco, y tal como estamos acostumbrados a ver con cada estreno de la popular plataforma, Netflix comenzó a invadir las calles de la Ciudad de Buenos Aires promocionando su producto original.

Hace una semana, Netflix sorprendió con un cartel en plena Avenida del Libertador que decía: “Quisiera ser pibe de Stranger Things y omitir 10 años de vida adulta”.

Sin embargo, en las últimas horas se viralizó otra campaña de marketing de la compañía que vinculaba a la serie con la economía argentina. En concreto, compartieron un cartel en la vía pública que hacía referencia a la cotización del dólar en el país cuando se estrenó Stranger Things, es decir, en julio de 2016.

"Cuando conocimos a 11, el dólar estaba a 14. Fueron años de cosas extrañas", reza el cartel de Netflix en la vía pública. Esta hace referencia a la protagonista de la serie, conocida como Once, y a la cotización del dólar durante la presidencia de Mauricio Macri.

Stranger Things 5, Netflix Otro de los carteles que se pudieron ver en la Ciudad de Buenos Aires por el estreno de Stranger Things 5. X @chenetflix

Según el Banco Central de la República Argentina, en ese año, el dólar cotizaba a $14,95 mientras que, actualmente, está a $1430. Finalmente, la campaña cierra su mensaje con “fueron años de cosas extrañas”, refiriéndose a la fuerte suba que tuvo la divisa estadounidense a lo largo de 9 años, así como a los eventos que se muestran en la popular serie.