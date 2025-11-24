Alerta por tormentas y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para el sur de la provincia. Además, se esperan temperaturas superiores a los 35ºC.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió un alerta por tormentas para este martes 25 de noviembre en el sur de Mendoza. Además, se anuncia la presencia de Zonda y de temperaturas superiores a los 35ºC.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Malargüe: “El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y caída de agua en períodos cortos”, señalaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

El pronóstico para los próximos días en Mendoza Además, el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada calurosa, algo nublada, con Zonda en precordillera y el Valle de Uco. También se anuncian tormentas hacia la noche e inestabilidad en cordillera. La mínima será de 19ºC y la máxima de 36ºC.

El miércoles seguirá caluroso, se esperan lluvias y tormentas con granizo con vientos de moderados a fuertes. La máxima será de 37ºC. En tanto que el jueves habrá un leve descenso en la temperatura y la máxima será de 34ºC.