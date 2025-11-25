Se conoció qué multa tenía el micro que volcó en la tragedia en la ruta 2

El chofer del colectivo se encuentra detenido por el delito de homicidio culposo agravado por uso de vehículo automotor calificado por más de una muerte.

Por el momento, son dos las personas que perdieron la vida producto del accidente.

Este martes por la mañana, un nuevo trágico accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 325 de la Ruta 2, donde un micro de pasajeros volcó. Como consecuencia del siniestro, 44 personas resultaron heridas y dos perdieron la vida. Uno de los choferes del colectivo se encuentra detenido.

En las últimas se conoció un nuevo dato sobre el micro de la empresa Turismo New Bus. Según el sitio web de la Provincia de Buenos Aires, el colectivo, con patente GJC412, acumulaba una deuda de 256.650 pesos por una infracción por exceso de velocidad cometida el 8 de mayo de este año.

tragedia Ruta 2 multa micro GPBA Cómo fue el trágico accidente El siniestro ocurrió minutos antes de las 8 en el kilómetro 325, en la zona de General Pirán, mano hacia Mar del Plata, y generó un importante operativo de emergencia. El micro de larga distancia, en el cual viajaban 56 pasajeros, había salido de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires y se dirigía a Mar del Plata, para participar del Encuentro de Hábitat Popular encabezado por el gobernador Axel Kicillof.

Video: así quedó el micro tras el accidente Accidente Ruta 2 A24 Por motivos que aún se desconocen, el micro volcó y quedó tendido sobre su lado derecho en el cantero central de la ruta. La principal hipótesis es que el conductor del colectivo se habría quedado dormido.