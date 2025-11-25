Tragedia en la Ruta 2: se conocieron los resultados de los tests de alcoholemia a los choferes del micro
El siniestro ocurrió este martes, minutos antes de las 8 en el kilómetro 325, en la zona de General Pirán, mano hacia Mar del Plata.
Este martes, un trágico episodio tuvo lugar en la Ruta 2, donde un micro de pasajeros volcó. Como consecuencia del siniestro, 15 personas resultaron heridas y fueron trasladados a distintos hospitales. Por el momento, son dos las personas que perdieron la vida producto del accidente.
En las últimas horas, se conocieron los resultados de los tests de alcoholemia realizados a ambos de los choferes del micro de la empresa Turismo New Bus. Según trascendió, ambos dieron negativo.
Cómo fue el trágico accidente
El siniestro ocurrió minutos antes de las 8 en el kilómetro 325, en la zona de General Pirán, mano hacia Mar del Plata, y generó un importante operativo de emergencia.
El micro de larga distancia, en el cual viajaban 56 pasajeros, había salido de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires y se dirigía a Mar del Plata, para participar del Encuentro de Hábitat Popular encabezado por el gobernador Axel Kicillof.
Video: así quedó el colectivo tras el accidente
Por motivos que aún se desconocen, el micro volcó y quedó tendido sobre su lado derecho en el cantero central de la ruta. Sin embargo, uno de los pasajeros, quien es militante del peronismo, explicó que uno de los neumáticos traseros del micro explotó y provocó que la unidad volcara sobre la banquina.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, quienes realizaron las primeras tareas de rescate. También, se hicieron presentes ambulancias de la empresa Aubasa y de hospitales cercanos, que asistieron y trasladaron a los heridos hacia centros de salud de la región. La calzada permaneció parcialmente reducida debido a los peritajes.