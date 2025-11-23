Lavalle: un ciclista de 37 años murió tras ser atropellado por un camión que se fugó

Alexis Morales murió tras el impacto en la Ruta Nacional 142. Su pareja y su hermana fueron asistidas con politraumatismos.

Un siniestro vial ocurrido durante la madrugada dejó como saldo una víctima fatal y dos mujeres heridas. El hecho se produjo a las 2.35 cuando un camión, cuyo conductor se dio a la fuga, embistió a tres ciclistas en la Ruta Nacional N° 142, en la jurisdicción de Costa de Araujo, Lavalle.

La víctima fatal fue identificada como Alexis Morales, de 37 años. El incidente se registró a tres kilómetros antes de llegar al Destacamento El Puerto.

La Policía de la provincia de San Juan dio el aviso sobre el choque a las autoridades de Mendoza. Al arribar al lugar, el personal policial y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el deceso de Alexis Morales.

Las otras dos ciclistas heridas son Nadia F. (32), pareja de la víctima fatal, y Johana M. (35), hermana de Morales. Debido a la distancia, el equipo de emergencias las trasladó directamente al Hospital Rawson de San Juan. Ambas mujeres presentaban politraumatismos varios, pero permanecen fuera de peligro.

Según las averiguaciones iniciales, los ciclistas recibieron el impacto de un camión. El conductor del vehículo pesado se dio a la fuga inmediatamente después del siniestro. Se desconocen los demás detalles del rodado.