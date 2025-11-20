El norte mendocino en modo festivales para descubrir la esencia local

El norte mendocino se prepara para recibir a locales y turistas con una serie de festivales que celebran la cultura, el trabajo y la hospitalidad de su gente. Los encuentros son una invitación abierta a descubrir sabores auténticos y paisajes únicos.

El calendario comenzó con el “Festival de Jocolí, Portal de Mendoza”, el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, a partir de las 22, donde la música folclórica y los aromas de la cocina criolla se hicieron sentir. Fue el punto de partida perfecto para quienes buscaban una experiencia de raíces, con artistas locales, danzas y puestos de artesanías que muestran lo mejor de la región.

En el escenario de la Finca Zeballos se presentaron Los Trovadores de Cuyo, Munay, Ariscos, Mateo Villegas, Ballet Folclórico Herencia Criolla, Ariel Mendoza, Facu y Exe, La Tana Solcito, Rapá y Franquito.

Luego, el verano se disfruta con una de las celebraciones más queridas del norte: el Festival del Melón y la Sandía en Costa de Araujo , que se realizará el sábado 10 y domingo 11 de enero.

Allí los sabores frescos y dulces de las frutas emblemáticas del departamento se combinan con espectáculos, comidas típicas y la alegría de los productores que trabajan la tierra con orgullo. La grilla de artistas y precio de entradas serán publicados en las redes del Festival del Melón y la Sandía.

Festival del Melón y la Sandía Festival del Melón y la Sandía es en enero. Magalí Mercado / MDZ

La Fiesta del Cosechador

Para cerrar la temporada la fiesta más convocante: el Festival del Cosechador en Gustavo André. El festival que rinde homenaje al esfuerzo y la tradición rural será el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo.

Es una fiesta que emociona: guitarras, peñas, bailes y ese espíritu de campo que invita a quedarse un rato más. La grilla de artistas y precio de entradas serán publicados en las redes del festival.

Visitar Lavalle durante sus festivales es una oportunidad para experimentar lo mejor de la cultura mendocina. Estos eventos no solo ofrecen una muestra de la música, la danza y la gastronomía local, sino que también permiten al público conectarse con la tradición y un ambiente único que refleja la esencia de Mendoza.