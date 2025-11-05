Se expropiará un terreno en Lavalle para abrir calles y obras de infraestructura

El objetivo es avanzar con obras de infraestructura, apertura de calles y la regularización dominial de las familias que residen en el predio.

El Gobierno de Mendoza promulgó la Ley 9670, que declara de utilidad pública una fracción de terreno en Villa Tulumaya, Lavalle. El objetivo es avanzar con obras de infraestructura, apertura de calles y la regularización dominial de las familias que residen en el predio.

Según lo establecido en la norma, la Municipalidad de Lavalle actuará como sujeto expropiante del inmueble identificado en la Ruta Provincial 34, N° 4355, en el barrio El Palmeral. El terreno —de casi ocho hectáreas— será destinado a obras públicas, urbanización y soluciones habitacionales para los vecinos de la zona.

La expropiación se realizará de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto-Ley N° 1.447/75, y el municipio atenderá los gastos necesarios para la ejecución de la medida.