Intentó asesinar a machetazos a una mujer en situación de calle y ahora fue condenado

La investigación por un intento de asesinato ocurrido en septiembre de 2024 concluyó este lunes cuando Rubén Paredes Vera (55) fue condenado al confesar la autoría durante un juicio abreviado . El hombre quiso asesinar a machetazos a una joven en situación de calle , quien pernoctaba en una casa en construcción del barrio Cuyum , Lavalle , que fue escenario del hecho de sangre.

Fuentes judiciales señalaron que Paredes Vera recibió una pena de 5 años y 4 meses de prisión por el delito homicidio simple en grado de tentativa por el episodio en el que le causó a la víctima graves lesiones en la cabeza y también en una mano.

La jueza María Salido , del Tribunal Penal Colegiado N°1 , homologó el pacto alcanzado entre la defensa y el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello durante una audiencia que se celebró en la Sala 7 del Polo Judicial Penal, donde dictó la sentencia condenatoria contra

El intento de asesinato ocurrió el citado en una casa en obras ubicada en calle Garibaldi del distrito lavallino de Costa de Araujo , donde solía refugiarse la víctima, quien se encontraba en situación de calle.

Allí, Paredes Vera abordó a la mujer con un machete en mano y, bajo amenazas, la instó a que abandonara el inmueble. Al recibir una respuesta negativa, la atacó con dicha arma en reiteradas oportunidades, causándole una herida profunda en el rostro y un corte en el cuero cabelludo que llegó a dañarle el cráneo, sumados a otros cortes en su mano derecha.

Si bien en principio los investigadores pensaron que estaban frente a una agresión en un contexto de violencia de género, es decir, un intento de femicidio, finalmente la instrucción cambió y se descubrió que, en realidad, todo ocurrió que el atacante quería quedarse con el lugar que ocupaba la mujer para pernoctar, ya que él también estaba en situación de calle y merodeaba diferentes departamentos del Gran Mendoza.

La detención del agresor

Por medio de gritos, la mujer alertó a los vecinos de la barriada, quienes la asistieron y dieron aviso a la línea de emergencias 911, mientras el hombre escapa.

rub Paredes Vera tras ser detenido en Lavalle. Gentileza.

Al mismo tiempo que la víctima era atendida de urgencia en el Hospital Central, a donde fue trasladada tras pasar por un centro de salud, se efectuó la detención de Paredes Vera a partir de un allanamiento de la Unidad Investigativa Departamental Lavalle (UID) en un callejón comunero, dentro del mismo distrito donde ocurrió el ataque.

Finalmente, más de un año después, el hombre fue condenado por el grave hecho, en el que no pudo causarle la muerte a la víctima por cuestiones ajenas a su voluntad.