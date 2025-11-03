Construirán un nuevo puente sobre el río Mendoza para conectar tres departamentos

El puente está proyectado sobre la Ruta Provincial 31 , al norte de la Ruta Nacional 7 . Una zona fuertemente productiva en dichos departamentos. Allí, pretenden reemplazar el viejo puente alcantarilla que fue demolido parcialmente hace 25 años y actualmente es utilizado por automovilistas y camiones de pequeño porte trasladarse entre Tres Porteñas (San Martín), el este de Maipú y el sur de Lavalle.

La firma del contrato fue llevada adelante por el administrador general del organismo, Osvaldo Romagnoli, junto con Ricardo Ramos, representante legal y técnico de Constructora San Guillermo SA, empresa que finalmente ganó la licitación.

Según señalaron desde el Gobierno, Constructora San Guillermo SA realizó la propuesta económica más baja, por un monto de $2.738.653.008,02. Un 10,02% menos que el presupuesto designado de 3.050.000.000, publicado en el proceso licitatorio.

El viejo puente de la ruta 31 que se va a intervenir no puede ser recuperado, por lo que será totalmente demolido para luego construirse uno nuevo. A la obra se le sumará la pavimentación de un tramo de 1 kilómetro desde la propia estructura hacia el este.

La obra es parte de un plan integral que se desarrolla en esa zona limítrofe de los tres departamentos, donde se extienden plantaciones de frutales, vides y sobre todo chacras y donde además funciona una de las plantas conserveras más grandes del país.

Con el mismo propósito se está repavimentando un tramo de la ruta 33 que se extiende desde la ruta 30 hasta la ruta 31. Próximamente se avanzará en la nueva ruta 35, que también desemboca en la ruta 31 y que actualmente está en proceso de licitación.