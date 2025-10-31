Un importante incendio generó preocupación en Lavalle

Un importante incendio se desató este viernes en la zona de Villa Tulumaya, en el departamento de Lavalle, generando alarma entre los vecinos.

Un importante incendio se desató este viernes en la zona de Villa Tulumaya, en el departamento de Lavalle, generando alarma entre los vecinos y un intenso despliegue de emergencia. El fuego se propagó rápidamente por el lugar y obligó a la intervención de distintas dotaciones de bomberos para intentar controlar las llamas.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz confirmaron que enviaron su móvil 8 para colaborar con sus pares de Lavalle, quienes encabezaron el operativo. Las tareas se concentraron en evitar que el fuego avance hacia zonas pobladas y afecte viviendas cercanas.

WhatsApp Image 2025-10-31 at 4.29.06 PM (1) El siniestro provocó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del departamento. Las autoridades locales solicitaron a la población mantener la calma y evitar circular por el área, ya que las condiciones del viento dificultaban el trabajo de los bomberos.