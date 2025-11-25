Tragedia en Ruta 2: al menos dos muertos y varios pasajeros heridos en un accidente cerca de Mar Chiquita

Un micro de larga distancia volcó esta mañana en el kilómetro 325 de la Ruta 2, a la altura de General Pirán, en dirección a Mar del Plata. El tramo camino a Mar del Plata está cortado.

Un micro de larga distancia volcó este martes por la mañana en la Ruta 2 y dejó como saldo de al menos dos muertos y varios pasajeros heridos, según confirmó la Fiscalía. El accidente ocurrió minutos antes de las 8 en el kilómetro 325, en la zona de General Pirán, mano hacia Mar del Plata, y generó un importante operativo de emergencia.

La zona de la tragedia Embed Así está el lugar del hecho Accidente En La Ruta 2 De acuerdo con los primeros datos informados por un periodista de Mar Chiquita, la unidad trasladaba a 56 pasajeros, de los cuales dos perdieron la vida y otros sufrieron lesiones de distinta gravedad. El micro de larga distancia había salido de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires y se dirigía a Mar del Plata. Antes, había realizado dos paradas.

Las causas del vuelco aún se investigan, aunque las autoridades analizan las condiciones del vehículo y el estado de la calzada al momento del siniestro.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, quienes realizaron las primeras tareas de rescate. También se encuentran presentes ambulancias de la empresa Aubasa y de hospitales cercanos, encargadas de asistir y trasladar a los heridos hacia centros de salud de la región.

La calzada permaneció parcialmente reducida mientras continuaban los trabajos de emergencia y peritaje. Las autoridades pidieron circular con extrema precaución debido al tránsito lento en la zona.