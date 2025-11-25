Volcó un micro|
Tragedia en Ruta 2: al menos dos muertos y varios pasajeros heridos en un accidente cerca de Mar Chiquita
Un micro de larga distancia volcó esta mañana en el kilómetro 325 de la Ruta 2, a la altura de General Pirán, en dirección a Mar del Plata. El tramo camino a Mar del Plata está cortado.
Un micro de larga distancia volcó este martes por la mañana en la Ruta 2 y dejó como saldo de al menos dos muertos y varios pasajeros heridos, según confirmó la Fiscalía. El accidente ocurrió minutos antes de las 8 en el kilómetro 325, en la zona de General Pirán, mano hacia Mar del Plata, y generó un importante operativo de emergencia.
La zona de la tragedia
Así está el lugar del hecho
De acuerdo con los primeros datos informados por un periodista de Mar Chiquita, la unidad trasladaba a 56 pasajeros, de los cuales dos perdieron la vida y otros sufrieron lesiones de distinta gravedad. El micro de larga distancia había salido de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires y se dirigía a Mar del Plata. Antes, había realizado dos paradas.
Las causas del vuelco aún se investigan, aunque las autoridades analizan las condiciones del vehículo y el estado de la calzada al momento del siniestro.
En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, quienes realizaron las primeras tareas de rescate. También se encuentran presentes ambulancias de la empresa Aubasa y de hospitales cercanos, encargadas de asistir y trasladar a los heridos hacia centros de salud de la región.
La calzada permaneció parcialmente reducida mientras continuaban los trabajos de emergencia y peritaje. Las autoridades pidieron circular con extrema precaución debido al tránsito lento en la zona.
Noticia en desarrollo...