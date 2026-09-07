Tragedia: once montañistas muertos y seis desaparecidos tras una avalancha en Rusia

Hay al menos once muertos y seis desaparecidos tras una avalancha de piedra y nieve en el Cáucaso de Rusia. El operativo no se detiene ante la tragedia.

Una avalancha con posterior alud produjo la tragedia en Rusia. Foto Efe

El número de montañistas muertos al ser atrapados por una avalancha de piedra y nieve en la montañosa región de Kabardino-Balkaria, en el Cáucaso norte de Rusia, ascendió a once, según informaron las autoridades ante la tragedia, que cifraron en seis el número de escaladores que continúan desaparecidos.

"Según informaciones actualizadas, diez personas lograron descender por su cuenta, seis montañistas resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos. Lamentablemente, once personas sufrieron lesiones incompatibles con la vida", informó el Ministerio de Emergencias de Rusia, citado por la agencia rusa Interfax.

Emergencias señaló que la avalancha sorprendió a un grupo de 33 montañistas. Un equipos de salvamento de montaña ha sido enviado a la zona -el cañón de Bezenguí, que alberga picos de más de 5.000 metros de altura-, lo que incluye un helicóptero Mi-8, señaló la dependencia.

El Cáucaso de Rusia, escenario de la tragedia. La tragedia: una avalancha y un alud El grupo de montañistas fue golpeado primero por una avalancha de piedra y después por un alud de nieve, provocados por el viento huracanado que sacudió la zona, señala el canal de Telegram Baza.

La víspera Emergencias informó de la muerte de dos montañistas.