Tragedia: once montañistas muertos y seis desaparecidos tras una avalancha en Rusia
Hay al menos once muertos y seis desaparecidos tras una avalancha de piedra y nieve en el Cáucaso de Rusia. El operativo no se detiene ante la tragedia.
El número de montañistas muertos al ser atrapados por una avalancha de piedra y nieve en la montañosa región de Kabardino-Balkaria, en el Cáucaso norte de Rusia, ascendió a once, según informaron las autoridades ante la tragedia, que cifraron en seis el número de escaladores que continúan desaparecidos.
"Según informaciones actualizadas, diez personas lograron descender por su cuenta, seis montañistas resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos. Lamentablemente, once personas sufrieron lesiones incompatibles con la vida", informó el Ministerio de Emergencias de Rusia, citado por la agencia rusa Interfax.
Emergencias señaló que la avalancha sorprendió a un grupo de 33 montañistas. Un equipos de salvamento de montaña ha sido enviado a la zona -el cañón de Bezenguí, que alberga picos de más de 5.000 metros de altura-, lo que incluye un helicóptero Mi-8, señaló la dependencia.
La tragedia: una avalancha y un alud
El grupo de montañistas fue golpeado primero por una avalancha de piedra y después por un alud de nieve, provocados por el viento huracanado que sacudió la zona, señala el canal de Telegram Baza.
La víspera Emergencias informó de la muerte de dos montañistas.
Tras el incidente las autoridades incoaron una causa penal por negligencia. Efe