Rescataron a unos montañistas atrapados tras despejar parte del circuito de Vallecitos

Vialidad Mendoza realizó tareas de despeje y habilitó el circuito hasta el refugio San Bernardo. Se rescató a un grupo de montañistas que habían quedado varados por la nieve.

En las últimas horas, maquinistas de la Dirección Provincial de Vialidad llegaron al refugio San Bernardo y habilitaron al tránsito tres kilómetros más del circuito de Vallecitos. Con los trabajos realizados, rescataron a un grupo de montañistas que había quedado aislado y sin acceso a sus vehículos.

El temporal de los últimos días acumuló más de 10 centímetros en la base del circuito y más de medio metro de nieve de San Bernardo hacia arriba, lo que demanda mucho trabajo en las tareas de despeje.

Vialidad Provincial trabaja intensamente en el lugar. Vialidad Provincial. Al momento, el camino se encuentra transitable para todo tipo de vehículos hasta Guardaparques y, a partir de allí, solo vehículos 4x4 con portación obligatoria de cadenas. Es importante respetar las restricciones del paseo, ya que se trata de una empinada cuesta de montaña.

El rescate de los montañistas Al llegar durante la mañana del sábado a San Bernardo, los equipos de Vialidad Provincial permitieron el rescate de unos montañistas pertenecientes a un grupo escuela, los cuales habían quedado aislados.

Los montañistas fueron rescatados tras quedar varados en San Bernardo Vialidad provincial. Los andinistas no podían regresar con sus automóviles ya que el camino se encontraba cerrado por la gran cantidad de nieve acumulada sobre la calzada. Tras los trabajos, los deportistas pudieron regresar a sus vehículos.