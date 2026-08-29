La educación logística en Argentina enfrenta el desafío de incorporar inteligencia artificial
Un relevamiento en 35 casas de estudio muestra una fuerte conexión empresarial, pero advierte desafíos para incorporar IA y automatización.
Un relevamiento inédito que alcanzó 35 casas de estudio de todo el país revela que la enseñanza logística cuenta con una sólida base práctica y un fuerte arraigo empresarial, aunque en tecnología enfrenta un marcado desafío para integrar inteligencia artificial, simulación digital y automatización en las aulas.
Una formación con fuerte vínculo empresarial
La Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog), la Academia Andreani y la Universidad Nacional del Sur dieron a conocer los resultados de la Primera Encuesta Nacional a Docentes de Logística, Transporte y Supply Chain en la Argentina, un estudio colaborativo sin precedentes que reunió a 82 profesores de 35 universidades, institutos superiores y centros de formación de todo el país. Los principales hallazgos del relevamiento fueron compartidos durante Expo Logisti-k 2026, que se desarrolló del 11 al 13 de agosto pasado en La Rural. Entre los hallazgos más destacados figura la marcada conexión entre la academia y el ecosistema empresarial. El 91% de los docentes cuenta con experiencia profesional en el área y un 69% continúa trabajando activamente en el sector logístico a la par de su labor educativa. Esta cercanía permite que la formación esté fuertemente apoyada en estudios de casos reales, visitas técnicas a operaciones y la participación constante de referentes de la industria.
A pesar de esta sólida base práctica, la investigación evidencia que la educación en Supply Chain se encuentra en una etapa de transición crítica. Los contenidos tradicionales (almacenamiento, inventarios, transporte y costos) siguen estructurando las materias, pero conviven con una creciente demanda de conocimientos en Inteligencia Artificial (IA), analítica de datos, automatización, e-commerce y ciberseguridad.
La tecnología todavía es una cuenta pendiente
Para evaluar el escenario actual, el estudio midió cuatro indicadores estratégicos de madurez educativa (sobre un total de 100 puntos):
- Vinculación con la Industria: 71,9 / 100 (Nivel Alto)
- Madurez Tecnológica Docente: 59,5 / 100 (Nivel Medio)
- Preparación para el Futuro: 58,0 / 100 (Nivel Medio)
- Innovación Pedagógica: 47,7 / 100 (Nivel Medio)
Los datos muestran que, si bien la tecnología está presente, su nivel de adopción avanzada aún es limitado. Herramientas como simulaciones interactivas, laboratorios digitales, software especializado e IA aplicada a la enseñanza todavía no han alcanzado un uso extendido en el aula. El relevamiento confirma que la IA se ha consolidado como una exigencia curricular prioritaria. Profesores y alumnos la identifican como una herramienta indispensable para áreas operativas clave como la optimización de rutas, el análisis predictivo de la demanda, la gestión inteligente de almacenes y la toma de decisiones basada en datos.
La inteligencia artificial gana espacio
Frente a este panorama, surge una fuerte vocación colaborativa: el 96% de los docentes encuestados manifestó su interés explícito en conformar y participar activamente en una Red de Docentes de Logística, mientras que el 97% expresó su deseo de seguir involucrado en futuras iniciativas del sector. El estudio concluye que el desafío trasciende la simple actualización de programas teóricos; se requiere desarrollar capacidades integrales para gestionar operaciones crecientemente digitales y complejas. Las líneas de acción priorizadas incluyen:
- Actualización tecnológica continua para el cuerpo docente.
- Inclusión de IA, analítica de datos y ciberseguridad como pilares transversales de formación.
- Incorporación masiva de software de gestión, simuladores y laboratorios digitales.-Institucionalización de la alianza entre empresas, cámaras sectoriales y casas de estudio.
- Creación formal de la Red de Docentes, orientada al intercambio permanente de recursos y buenas prácticas.
Queda claro que, frente a una industria logística argentina que no deja de evolucionar, la enseñanza no solo debe acompañar esta transformación, sino también anticiparse a los cambios que vienen.
El desafío va mucho más allá de actualizar contenidos, implica construir una visión compartida sobre qué profesional logístico necesita la Argentina, qué docentes deben formarlo y qué ecosistema académico-productivo es necesario para impulsar y sostener esa evolución.
* Alejandro Iglesias, Director de Cursos de Academia Andreani.