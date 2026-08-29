La educación logística en Argentina enfrenta el desafío de incorporar inteligencia artificial

Un relevamiento en 35 casas de estudio muestra una fuerte conexión empresarial, pero advierte desafíos para incorporar IA y automatización.

Un relevamiento inédito que alcanzó 35 casas de estudio de todo el país revela que la enseñanza logística cuenta con una sólida base práctica y un fuerte arraigo empresarial, aunque en tecnología enfrenta un marcado desafío para integrar inteligencia artificial, simulación digital y automatización en las aulas.

Una formación con fuerte vínculo empresarial La Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog), la Academia Andreani y la Universidad Nacional del Sur dieron a conocer los resultados de la Primera Encuesta Nacional a Docentes de Logística, Transporte y Supply Chain en la Argentina, un estudio colaborativo sin precedentes que reunió a 82 profesores de 35 universidades, institutos superiores y centros de formación de todo el país. Los principales hallazgos del relevamiento fueron compartidos durante Expo Logisti-k 2026, que se desarrolló del 11 al 13 de agosto pasado en La Rural. Entre los hallazgos más destacados figura la marcada conexión entre la academia y el ecosistema empresarial. El 91% de los docentes cuenta con experiencia profesional en el área y un 69% continúa trabajando activamente en el sector logístico a la par de su labor educativa. Esta cercanía permite que la formación esté fuertemente apoyada en estudios de casos reales, visitas técnicas a operaciones y la participación constante de referentes de la industria.

A pesar de esta sólida base práctica, la investigación evidencia que la educación en Supply Chain se encuentra en una etapa de transición crítica. Los contenidos tradicionales (almacenamiento, inventarios, transporte y costos) siguen estructurando las materias, pero conviven con una creciente demanda de conocimientos en Inteligencia Artificial (IA), analítica de datos, automatización, e-commerce y ciberseguridad.

Existe marcado desafío para integrar inteligencia artificial, simulación digital y automatización en las aulas. Archivo. La tecnología todavía es una cuenta pendiente Para evaluar el escenario actual, el estudio midió cuatro indicadores estratégicos de madurez educativa (sobre un total de 100 puntos):

Vinculación con la Industria: 71,9 / 100 (Nivel Alto)

Madurez Tecnológica Docente : 59,5 / 100 (Nivel Medio)

: 59,5 / 100 (Nivel Medio) Preparación para el Futuro: 58,0 / 100 (Nivel Medio)

Innovación Pedagógica: 47,7 / 100 (Nivel Medio) Los datos muestran que, si bien la tecnología está presente, su nivel de adopción avanzada aún es limitado. Herramientas como simulaciones interactivas, laboratorios digitales, software especializado e IA aplicada a la enseñanza todavía no han alcanzado un uso extendido en el aula. El relevamiento confirma que la IA se ha consolidado como una exigencia curricular prioritaria. Profesores y alumnos la identifican como una herramienta indispensable para áreas operativas clave como la optimización de rutas, el análisis predictivo de la demanda, la gestión inteligente de almacenes y la toma de decisiones basada en datos.