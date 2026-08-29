ICEI celebró 69 años de trayectoria educativa con una mirada puesta en el futuro

El Colegio ICEI celebró sus 69 años de trayectoria educativa con un acto académico que reunió a estudiantes de los tres niveles, familias, docentes, directivos, personal no docente y exalumnos en su sede de calle General Paz. La celebración fue una oportunidad para volver sobre los orígenes de la institución y reconocer a quienes, desde distintos lugares, forman parte de su presente. También permitió poner en valor el trabajo y los logros alcanzados por los estudiantes durante el año.

El 27 de agosto de 1957, un grupo de ciudadanos de distintas profesiones e inquietudes decidió unirse con una preocupación común: mejorar la educación de las nuevas generaciones. Su propósito no se limitaba a la instrucción, sino que apuntaba a una formación integral, basada en el "Ser y Saber", lema que continúa identificando a ICEI.

Durante el acto, la presidente del Directorio, Lic. María Mónica Ferraris, destacó la vigencia de aquel legado y la responsabilidad de quienes hoy tienen a su cargo conducir la institución. “Nos dejaron un gran legado. Un gran compromiso por cumplir, a quienes hoy realizamos la tarea de dirigir esta institución. Tenemos el privilegio de continuarlo y la enorme responsabilidad de engrandecerlo”, expresó. Ferraris agradeció a las familias por la confianza depositada en el colegio, al personal docente por su tarea en la formación de los estudiantes, al personal no docente por su trabajo cotidiano y a los alumnos y exalumnos, a quienes definió como quienes “dan sentido a todo lo hecho y llevan hacia el futuro aquello que comenzó hace 69 años”.

Uno de los momentos destacados de la celebración fue el reconocimiento a tres integrantes de la comunidad educativa que cumplieron 30 años de trayectoria en ICEI: la Prof. Lucila Giménez, Rectora de Nivel Secundario; la Prof. Verónica Conalbi, Directora General de Nivel Inicial y Nivel Primario; y la Prof. Mariana Martínez, docente del área de Matemática de Nivel Secundario. Las tres recibieron un reconocimiento por sus años de trabajo y compromiso con la institución, acompañadas por sus familias.

El acto incluyó la entrega de diplomas a estudiantes que participaron durante el año en distintas propuestas académicas y de formación. Entre ellas se destacaron el Concurso de Literatura en Inglés, las competencias de debate organizadas por OAJNU, el torneo internacional de debate de la Universidad de Harvard, las Olimpíadas de Matemática Argentina, el intercambio cultural con Nashville, Tennessee, y distintas acciones solidarias. También fueron reconocidos dos estudiantes, por su participación en las Olimpíadas de Filosofía. Las experiencias académicas y culturales que los estudiantes desarrollan dentro y fuera del país forman parte de una propuesta que busca ampliar sus conocimientos y acercarlos a otras realidades.

Como todos los años, cada grado y curso eligió a sus representantes para la distinción de Mejor Compañero/a. El reconocimiento pone el foco en aquellas actitudes que forman parte de la convivencia cotidiana: compartir, acompañar, ayudar y estar disponibles para los demás. También se entregó el Premio Alumno ICEI, destinado a estudiantes que se destacan no solo por sus condiciones académicas, sino también por sus cualidades humanas. La distinción contempla aspectos como el respeto, el compromiso, la perseverancia, la capacidad de diálogo y conciliación, la solidaridad y la empatía. De esta manera, ambos reconocimientos expresan una dimensión central de la propuesta educativa de ICEI: el desarrollo académico y, al mismo tiempo, la formación de personas.

La comunidad educativa del Colegio ICEI festejó un nuevo aniversario. Colegio ICEI

Solidaridad que se transforma en acción

El Colegio también reconoció a los estudiantes que participaron en distintas iniciativas solidarias. Una de ellas fue la colaboración con la Escuela Yapeyú, del Paraje La Jaula, experiencia que permitió a los alumnos involucrarse con las necesidades de otra comunidad. Durante este año, además, estudiantes de 4.º y 5.º año y exalumnos participaron, junto con la Fundación TECHO, en la construcción de una vivienda de emergencia en el barrio Grilli, Guaymallén. La iniciativa contó con el acompañamiento profesoras, y con la colaboración de familias y distintos integrantes de la comunidad educativa.

Una historia que sigue adelante

Durante el ciclo lectivo 2026, el Colegio ICEI ha profundizado su propuesta institucional a través de diversas acciones orientadas al bienestar y al acompañamiento integral de sus estudiantes. En este marco, se llevaron a cabo charlas sobre tecnología a cargo del Lic. José Thomas, y encuentros junto a los profesionales de CESASIN enfocados en la prevención de consumos problemáticos. Asimismo, en el plano de la actualización continua de los equipos de trabajo, el plantel docente recibió capacitación especializada sobre bullying dictada por la referente Lic. María Zysman. Estas propuestas se complementan con la implementación de actividades mensuales desarrolladas en todos los niveles, las cuales se encuentran alineadas con el Plan Institucional de Convivencia.

El ICEI festejó su 69° aniversario Prensa ICEI

A casi siete décadas de su creación, ICEI mantiene como referencia aquel propósito que un grupo de mendocinos definió en 1957: ofrecer una educación que combine conocimiento y formación integral. El 69.º aniversario permitió celebrar ese recorrido, reconocer a quienes construyen diariamente la institución y acompañar a los estudiantes en sus logros y experiencias. Como expresó Mónica Ferraris al finalizar su mensaje: “Que el Ser y el Saber sigan siendo nuestro lema, el camino que nos una y nos guíe”.

La institución continúa además con el proyecto que marcará una nueva etapa en su historia: la institución ya desarrolló el máster plan para su nueva sede en Luján de Cuyo, donde las obras comenzarán en 2027. El proyecto contempla un desarrollo gradual a lo largo de diez años. La primera etapa estará destinada al Nivel Inicial y, progresivamente, se incorporarán los niveles Primario y Secundario. La nueva sede mantendrá dos características que forman parte de la propuesta educativa de ICEI: la doble escolaridad y la educación bilingüe. El proyecto representa una oportunidad para continuar creciendo sin perder de vista los principios que dieron origen a la institución hace 69 años.