Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo el último sábado de agosto

El pronóstico para Mendoza indica un sábado agradable con temperaturas primaverales, mientras que la alta montaña presenta inestabilidad con posible nieve.

El día se presentará agradable este sábado en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y Contingencias Climáticas, el último fin de semana del mes comenzará con una jornada parcialmente nublada y temperaturas primaverales en el llano.

Con el correr de la tarde, en el Gran Mendoza las temperaturas alcanzarán los 19°, mientras que la mínima será de 7° durante las primeras horas de la mañana. Se espera un cielo con nubosidad variable y vientos leves soplando desde el noreste.

Situación en la cordillera En la zona de alta montaña se mantendrá la inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones en forma de nieve. Por este motivo, las autoridades recomiendan tomar precauciones al circular por las rutas de montaña y consultar el estado de transitabilidad del Paso Internacional Cristo Redentor antes de planificar viajes hacia la zona fronteriza.

Se prevén nevadas en la cordillera. Milagros Lostes - MDZ Tendencia para los próximos días Para el domingo 30 de agosto se mantendrán las condiciones estables en la provincia, registrando una temperatura máxima de 18° y una mínima de 8° bajo un cielo soleado con algunos intervalos nubosos hacia la noche.