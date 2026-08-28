Mendoza espera un viernes más templado, pero el tiempo se volverá inestable hacia la noche
El viernes comenzará estable en Mendoza y la máxima llegará a 18°, aunque hacia la noche aparecerán precipitaciones en algunos sectores.
La temperatura volverá a subir este viernes en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará algo nublada, con vientos leves del este y una mínima de 7° durante las primeras horas del día.
Con el correr de la tarde, en el Gran Mendoza se mantendrán condiciones relativamente estables. El panorama comenzará a cambiar hacia la noche, aunque las precipitaciones se concentrarán principalmente en otras zonas de la provincia.
Inestabilidad y nevadas
La inestabilidad alcanzará el Valle de Uco y el sur provincial, donde se esperan precipitaciones hacia el final del día. En la cordillera de Mendoza, en tanto, volverán a registrarse nevadas.
Pronóstico extendido para el fin de semana
Para el sábado se espera poco cambio en las condiciones, con cielo algo nublado, vientos leves del noreste y una máxima de 19°. Las nevadas continuarán en la cordillera.
El domingo seguirá subiendo lentamente la temperatura en Mendoza. El pronóstico anticipa poca nubosidad, vientos moderados del norte y una máxima que alcanzará los 21°, mientras que en alta montaña persistirán las nevadas.