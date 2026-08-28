Mendoza espera un viernes más templado, pero el tiempo se volverá inestable hacia la noche

El viernes comenzará estable en Mendoza y la máxima llegará a 18°, aunque hacia la noche aparecerán precipitaciones en algunos sectores.

La temperatura subirá este viernes en Mendoza y la máxima llegará a los 18°.

La temperatura volverá a subir este viernes en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará algo nublada, con vientos leves del este y una mínima de 7° durante las primeras horas del día.

Con el correr de la tarde, en el Gran Mendoza se mantendrán condiciones relativamente estables. El panorama comenzará a cambiar hacia la noche, aunque las precipitaciones se concentrarán principalmente en otras zonas de la provincia.

Inestabilidad y nevadas La inestabilidad alcanzará el Valle de Uco y el sur provincial, donde se esperan precipitaciones hacia el final del día. En la cordillera de Mendoza, en tanto, volverán a registrarse nevadas.

Hacia la noche se esperan precipitaciones en el Valle de Uco y el sur de Mendoza, mientras continuará nevando en cordillera. Shutterstock Pronóstico extendido para el fin de semana Para el sábado se espera poco cambio en las condiciones, con cielo algo nublado, vientos leves del noreste y una máxima de 19°. Las nevadas continuarán en la cordillera.