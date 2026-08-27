El Senado trata este jueves dos nombramientos clave en el tribunal que controla los juzgados de Comodoro Py

Se trata de Bertuzzi y Yadarola, ambos candidatos elegidos por Mahiques y avalados por Milei para la instancia que revisa $LIBRA, Andis y el caso Adorni.

Patricia Bullrich negoció con aliados y los jefes de bloque del Senado resolvieron, tras una hora de reunión de Labor Parlamentaria, abrir el recinto este jueves a las 11. Con un temario menos convocante en términos de agenda que la sesión en la Cámara de Diputados, todo el peso político va a descansar en dos nombres: Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Los dos nombres forman de un total de 67 pliegos judiciales, todos con dictamen de la Comisión de Acuerdos.

Por qué importa la Cámara Federal porteña El tribunal al que aspiran ingresar Bertuzzi y Yadarola no es uno cualquiera dentro del organigrama judicial, ya que es la instancia que revisa lo que resuelven los juzgados federales de Comodoro Py, es decir, la que tiene la última palabra sobre procesamientos, embargos, allanamientos y sobreseimientos en el fuero donde tramitan las causas que involucran al poder político.

Ahí se investiga el caso $LIBRA, donde se busca determinar si el presidente Javier Milei tuvo participación en una maniobra defraudatoria, y también avanza el expediente por presuntos retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el que aparece involucrada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A eso se suma la situación de Manuel Adorni, que debe dar explicaciones por el crecimiento patrimonial que hasta ahora no pudo justificar pese a los intentos.