Pasó la motosierra: el Ministerio de Salud echó a 10 estatales por no ir a trabajar

El Ministerio de Salud y Deportes confirmó los despidos de 10 trabajadores públicos de esa dependencia. Los motivos de las cesantías fueron principalmente la acumulación de inasistencias injustificadas, entre otras irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones.

Este jueves se publicaron en el Boletín Oficial una serie de decretos confirmando las cesantías de una decena de agentes que cumplían funciones en la órbita del Ministerio de Salud y Deportes.

En la mayoría de los casos los estatales fueron despedidos por la acumulación de inasistencias injustificadas, en otros casos por no reintegrarse al trabajo tras una licencia sin goce de haberes y en el caso de una médica por pretender cumplir su jornada laboral en la Facultad de Medicina de la UNCuyo en lugar del Hospital Central.

Uno de los cesanteados es Enzo Nicolás Gallegos Guevara , quien se desempeñaba en el Área Sanitaria Tupungato y quedó acreditado que incurrió en 9 inasistencias injustificadas en un lapso de 6 meses.

Otro es el caso de Alberto Roque Jouas Sosa , agente del Hospital Central, a quien se le imputaron un total de 8 ausencias a su lugar de trabajo, sin causa justificada. En este caso, el gobernador Alfredo Cornejo ratificó la sanción de cesantía que se le había aplicado y que el ex agente pedía ser revocada.

Walter Horacio Díaz, quien trabajaba en el Hospital Gailhac fue cesanteado por acumular un total de 38 inasistencias, que no cuentan con justificación.

En el caso de Carlos David Navarro, agente del Hospital Notti, se ratificó la sanción de cesantía que se había aplicado por registrar un total de 42 faltas injustificadas.

La niña quedó internada en el hospital Notti. Imagen ilustrativa. Alf Ponce Mercado / MDZ

Respecto de Leonardo Ariel Maure, agente que cumplía funciones en el Hospital Central, se ratificó la resolución que aplicó la sanción de cesantía por 14 faltas injustificadas.

En cuanto al ex empleado del Hospital Notti, Sergio José Olguín, también se ratificó la sanción de cesantía por faltas injustificadas entre el 02/09/2024 y el 20/1/2025, además de tener antecedentes disciplinarios.

Por su parte, también se aplicó la sanción de cesantía a José Luis Micheletti que trabajaba en la Subsecretaría de Deportes. Este empleado registró inasistencias injustificadas los días 18 y 30 de junio; 14, 18 y 19 de agosto; 1, 2, 3 y 22 de septiembre; y 3 de noviembre de 2025.

Pedido de licencia y ausencia del puesto de trabajo

Otro de los casos de despidos en el ámbito del Ministerio de Salud involucró a Oscar Ezequiel Aranguren, quien tenía un puesto laboral en el Hospital Lencinas.

El agente solicitó una licencia extraordinaria sin goce de haberes de un año y nunca se reincorporó a sus funciones, ya que se fue a vivir a la Provincia de Buenos Aires.

En tanto, el agente Raúl Fabián Centeno, quien cumplía funciones en el Hospital Diego Paroissien, solicitó una licencia sin goce de haberes y dejó de asistir a trabajar, pese a que ese beneficio no fue autorizado.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Finalmente, se encuentra el caso de la doctora Jesica Magalí Ramírez quien fue cesanteada por no concurrir a trabajar al Hospital Central, alegando que compensaba su ausencia con tareas de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo.

“En el marco del empleo público provincial, el cumplimiento de la jornada en el lugar de revista es un deber autónomo e insustituible”, expresó el decreto del Gobierno provincial.

En este sentido, ratificó la sanción de cesantía contra la profesional que se encuentra siendo investigada por la justicia federal en el marco de una supuesta defraudación contra la administración pública por irregularidades cometidas en la Facultad de Medicina y Hospital Central.