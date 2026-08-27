Cómo es el contrato entre el Grupo Neuss y Los Nihuiles que se había mantenido en secreto

La Empresa Mendocina de Energía (Emesa) e Hidroelectricidad Mendocina (Hinisa), organismos del Estado Provincial que administran el complejo hidroeléctrico de Los Nihuiles en la previa de una nueva concesión, admitieron que existe un vínculo contractual desde comienzos de agosto en la operación transitoria de las represas con el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (Cemppsa), empresa que "dejó de ser mendocina" y que lidera el Grupo Neuss. Esa empresa se hizo cargo temporalmente de la gestión de Los Nihuiles mientras se realiza la licitación para buscar un nuevo concesionario y generó dudas porque el Gobierno no había comunicado ese vínculo.

El gobernador Alfredo Cornejo y todo su equipo realizaron el "acto de posesión" de Los Nihuiles el 31 de julio pasado en un hecho político. Pero en realidad pocos días antes habían aprobado la contratación directa de la empresa liderada por los hermanos Neuss para que se hicieran cargo de la gestión ante el retiro de Pampa Energía y la imposibilidad de hallar alguna otra compañía que se hiciera cargo. Esa decisión fue aprobada por el directorio de EMESA el 28 de julio y por el de HEMSA un día después. Lo curioso es que el grupo Edison, instrumento con el que los hermanos Neuss participan del negocio energético, son socios de Pampa Energía en otra empresa.

Mediante un comunicado firmado por el presidente del directorio, Mauricio Pinti Clop, esa empresa transparentó la contratación de CEMPPSA. Allí aseguró que se trató de una medida "de urgencia", tras la negativa de la empresa Pampa Energía (exconcesionarios de Los Nihuiles) a colaborar en la transición hacia la nueva concesión prevista para 30 años, que saldrá como resultado de la licitación que comandan la provincia y el Estado Nacional, y en la cual el Estado provincial se desprenderá del 100% de sus acciones.

El informe oficial donde figuran las fechas de aprobación de la contratación de Cemppsa, de los hermanos Neuss.

Todo este proceso se da en medio de críticas de la oposición por el proceso de concesión de Los Nihuiles , quienes sospechan que podría tratarse de una licitación "direccionada" hacia el grupo Neuss (quienes están vinculados con el asesor presidencial, Santiago Caputo), o al menos que accederían a información valiosa y privilegiada de cara al proceso licitatorio. Esta denuncia fue desestimada a rajatabla de parte del oficialismo local, quienes sostienen que el proceso es completamente lícito.

Según el informe oficial que fue entregado a la ministra de Energía, Jimena Latorre, se indicó que Hemsa asumió la explotación de Los Nihuiles el 1 de agosto pasado, en un acto en el cual participó el gobernador Alfredo Cornejo y donde se realizó la firma de la "recuperación" de parte de la Provincia , tras la finalización de la concesión que durante 30 años estuvo en manos de Hidroeléctrica Los Nihuiles SA (Hinisa), controlada por Pampa Energía. Esta operación provincial será "transitoria" hasta que tome posesión el nuevo concesionario.

Alfredo Cornejo en el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. Prensa Gobierno

No obstante, el problema surgió, según la recopilación de Pinti Clop, en el proceso de transición -iniciado a fines del 2025- entre Hemsa/Emesa y Pampa Energía, que no solamente operaba Los Nihuiles, sino también el complejo Diamante, donde compartía -como una misma empresa- parte de la estructura administrativa, operativa y de personal.

"Esta transferencia implicaba escindir el funcionamiento del Complejo Los Nihuiles del Complejo Diamante", establece el informe, por lo que avanzaron en un convenio de colaboración donde algunos cargos, como por ejemplo la geerncia de operaciones, debía ser prestada por Hinisa "a ambos complejos", así como también vacancias de jefaturas y supervisiones.

El problema, según Emesa, llegó el 16 de julio, "11 días antes del vencimiento de la concesión", cuando Pampa Energía informó que "no estaba en condiciones" de prestar esa asistencia porque necesitaba al menos 4 meses y una inversión cercana a US$ 300.000 para adaptar sus sistemas.

Ante ese escenario, Emesa sostuvo que buscó alternativas locales con experiencia en operación hidroeléctrica. Las consultas se realizaron a Hidronihuil SA y la mencionada Cemppsa (que administra la represa del dique Potrerillos).

Sobre Hidronihuil, Pinti Clop manifestó que hubo "voluntad de colaborar", pero reconoció la propia empresa que "no se encontraba en condiciones de afrontar las tareas requeridas". Nada de eso fue informado cuando se tomó posesión.

Gobierno

Todo lo contrario ocurrió con Cemppsa, que "aceptó llevar adelante las tareas requeridas de asistencia en la operación y mantenimiento (de Los Nihuiles) que quedaron finalmente plasmadas en el contrato".

Sobre la elección de este consorcio, Emesa justificó su decisión al sostener que "acreditó experiencia en la gestión, operación y mantenimiento de infraestructura hidroeléctrica contando con personal técnico especializado, capacidad de dirección, procedimientos operativos y estructura administrativa idóneos para asistir a Hemsa durante el período transitorio, permitiendo garantizar la continuidad operativa del sistema y colaborar en la conformación de una estructura adecuada para su posterior transferencia al futuro adjudicatario".

Por otro lado, Hemsa sostuvo que la contratación fue "urgente y especializada", resultando "imprescindible" asegurar la continuidad operativa del Sistema Hidroeléctrico Nihuiles "sobre todo evitando riesgos para la generación eléctrica, la seguridad de las instalaciones, y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Hemsa", dijeron.

También justificaron la contratación directa por estos motivos urgentes y también porque se había consultado "a tres empresas de reconocida capacidad para cumplir las tareas a ejecutar, como Hinisa (Pampa Energía S.A.), Hidronihuil S.A. y Cemppsa".

Por otro lado, en la recapitulación de la historia reciente de Los Nihuiles, Pinti Clop señaló que, al margen de esas jefaturas que debían cubrir en vistas de lo que fue la escisión del complejo Los Nihuiles con el de Diamante, se absorbió a 52 trabajadores que pertenecían a la concesionaria anterior y solamente hubo una desvinculación y una renuncia.

"El tema mas relevante a resolver fue la decisión de como continuar con la explotación del sistema. Emesa y Hemsa no desarrollan como actividad propia la operación y mantenimiento de aprovechamientos hidroeléctricos".

Quién es quién

CEMPPSA es el nombre original del grupo de empresas que hicieron Potrerillos. Estaba formado por la constructora Cartellone y la metalúrgica Pescarmona. Juntos hicieron la represa que regula el Río Mendoza, con aportes propios y del Estado. Esa firma tenía la concesión de la generación y venta de energía, pero vendieron todo antes de que termine la concesión. En una primera instancia CEMPPSA fue adquirido por el BAF Latam Credit Fund B.V. Y luego apareció el grupo Edison, que halló en Potrerillos una oportunidad: ser propietario de una generadora de energía que sumara experiencia en medio del proceso de "reprivatización" que lanzaría el Gobierno de Javier Milei. Potrerillos era un activo complicado porque la concesión estaba por vencer. Finalmente fue extendida automáticamente por 20 años. Incluye las generadoras Cacheuta, Álvarez Condarco y El Carrizal (que está en otro río pero entró en el paquete original de la concesión a Cemppsa).

El grupo Edison es liderado por los hermanos Neuss, que son íntimos del asesor presidencial Santiago Caputo y tuvo una fuerte expansión. Además de participar de licitaciones en las represas de la Patagonia, se quedó con el control de Transener, una de las empresas más importantes del sistema eléctrico por ser la encargada del transporte. Pero no están solos. En Transener los hermanos Neuss se asociaron con Genneia, otro gigante energético con intereses en Mendoza, y se sumaron a Pampa Energía como socios. Es decir, en esa compañía conviven dos de las empresas involucradas en Los Nihuiles.

En el Gobierno aseguran que la contratación de CEMPPSA se hizo por la contingencia, debido a la urgencia que había para tomar posesión y al retiro de Pampa Energía a última hora, pues esa empresa tiene el personal y la experiencia en gestión de represas. Los Nihuiles está en proceso de licitación y hay lobby de diversos sectores. Además está en una situación complicada por el deterioro que sufrió por un alud ocurrido el año pasado. Las empresas estatales que "están a cargo" deben dejar esa situación antes de fin de año.