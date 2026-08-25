Otro duro golpe para Santiago Caputo: en medio de una interna de poder, renunció José Velis, jefe de la Aduana

El jefe de la Aduana, José Andrés Velis , renunció este lunes por la tarde a su cargo de director general del organismo. La salida comenzó a circular con fuerza durante este martes y fue confirmada por tres fuentes del sector.

Velis, de 67 años , es un histórico funcionario del edificio. Había trabajado durante más de cuatro décadas en el área y se había jubilado en 2024, pero fue convocado por la administración de Javier Milei para asumir la máxima responsabilidad jerárquica del organismo. Durante su gestión, trabajó en tándem con Andrés Vázquez , quien en ese momento estaba al frente de la DGI y posteriormente desembarcó en ARCA.

Las primeras versiones sobre la renuncia ubican la salida de Velis en el marco de las internas de poder dentro del Gobierno y, particularmente, en el retroceso que viene experimentando el asesor presidencial Santiago Caputo en distintas decisiones de la administración.

Por el momento, no fue designado un reemplazante . Uno de los nombres que comenzó a mencionarse es el de Andrés Kunisz , actual subdirector de Control Aduanero. Sin embargo, personas que conocen a Velis sostienen que su salida también era una posibilidad que el propio funcionario analizaba desde hacía tiempo . Entre los motivos mencionados aparece su situación familiar, ya que su esposa vive en Paraguay .

La salida de la cúpula de la Aduana de Ezeiza

La salida de Velis se venía planteando desde principios de año, especialmente después de los cambios producidos en la conducción de la Aduana de Ezeiza. En ese momento fue desplazada toda la cúpula del organismo en esa terminal y quedó a cargo Gustavo Mariezcurrena, quien permaneció apenas 13 días en el puesto.

Luego asumió Diego Liberatore, quien hasta entonces se desempeñaba como consejero técnico de fiscalización y operativa aduanera y ya había ocupado funciones en ese ámbito.

La extensa trayectoria de José Velis en la Aduana

Velis construyó una extensa carrera dentro de la Dirección General de Aduanas. Su perfil técnico y especializado fue uno de los aspectos que habían sido destacados cuando llegó al máximo cargo del organismo en 2024.

Entre sus antecedentes aparece su participación en la implementación del sistema informático María, una herramienta vinculada al funcionamiento de la Aduana. El funcionario había ingresado al organismo en la década del 90, período en el que también comenzaron a ganar protagonismo otros dirigentes vinculados al sector, entre ellos el actual titular de ARCA, Andrés Vázquez, y el dirigente massista y actual diputado nacional Guillermo Michel.