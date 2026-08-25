La última de Adrián Ravier: ahora se desdijo en horas y negó que Santiago Caputo pierda poder en el Gobierno

El vocero presidencial Adrián Ravier protagonizó este martes otro error no forzado. Durante la mañana había anunciado que el asesor Santiago Caputo fue desplazado de la comunicación digital del Gobierno y que en su lugar iba a estar Santiago Oría , uno de los principales alfiles de Karina Milei.

Su confirmación en conferencia de prensa sorprendió porque había oficializado las versiones y las informaciones que ya circulaban en Casa Rosada a partir de una posible pérdida de poder del consultor en el círculo íntimo del presidente.

Con el correr de las horas, y ante el malestar de distintos sectores libertarios, el portavoz debió salir a aclarar que su afirmación había sido falsa y se rectificó.

"Sobre mi respuesta respecto de la comunicación del Gobierno Nacional, hago una importante aclaración: No hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas", posteó.

En cambio, cerca del mediodía el funcionario había brindado otra información con respecto a Caputo: "Respecto a Santiago es una figura clave de este gobierno, como lo dicho cantidad de veces. Para el presidente, es una persona fundamental, más allá de la amistad que mantienen. Y en cuanto a comunicación, por supuesto, Oría, como yo mismo, como vocero, como Fabián Fernández, todos jugamos un rol importante en comunicación, y, en este sentido, seguimos trabajando para para colaborar, para comunicar", manifestó.

Sobre mi respuesta respecto de la comunicación del Gobierno Nacional, hago una importante aclaración: No hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas.

Ante la repregunta sobre si estaba confirmado su alejamiento de ese puesto estratégico, el funcionario contestó: "Entiendo que sí, que asume Oría la parte de comunicación digital, lo que no le quita, digamos, la importancia a la figura de Santiago Caputo para para este gobierno".

Santiago Caputo, en la mira de Karina Milei. NA

Ya había sorprendido este lunes la ausencia de Caputo en la reunión de gabinete, donde acusó "problemas personales", pero crecieron las especulaciones sobre su actual rol y su futuro.

El Ejecutivo no quiso informar la situación del estratega. Solo habían informado que en la cumbre no habían concurrido la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, "por viajes", pero trataron de ocultar el caso del asesor.

El "hermano de la vida" del presidente intenta sostener las áreas que administra, entre ellas, ARCA, vocería, Ministerio de Salud, empresas públicas y la SIDE, donde este martes su titular Cristian Auguadra fue citado al Congreso por el alfil karinista, Sebastián Pareja. La secretaria general quiere desplazar al jefe del organismo y quitarle su principal fuente de influencia en el Ejecutivo.