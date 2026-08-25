Diputados: la jugada de la oposición para no regalarle una victoria absoluta a Martín Menem

Martín Menem tiene todo para festejar una victoria el jueves por la madrugada en la Cámara de Diputados con la media sanción de Inocencia Fiscal II y de la reforma del Banco Central, después de tener el recinto cerrado durante casi dos meses. Sin embargo, la oposición trabaja que no sean todas malas noticias y prepara una jugada para golpear al oficialismo y los aliados.

En la sesión del jueves no está previsto que se trate la situación de las millones de familias endeudadas ni la situación de la discapacidad que, según advierten distintas organizaciones, se encaminan a una nueva crisis. La agenda del Gobierno incluye una serie de proyectos que le interesan a la Casa Rosada y a las provincias aliadas a Javier Milei, como la declaración de la Capital Nacional del Cerdo Negro al municipio de San José de los Cerrillos, en la provincia de Salta.

Es por eso que un grupo de la oposición compuesto por Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Natalia de la Sota (Córdoba) buscará forzar una votación en el recinto para incorporar los proyectos sobre morosidad y la prórroga de la emergencia en Discapacidad al temario. Para que esa jugada tenga éxito, se necesita el aval de los tres cuartos de los diputados, una mayoría imposible de conseguir para cualquier espacio político.

Sin embargo, buscarán trasladarle la presión a los aliados del oficialismo que decidan alinearse con La Libertad Avanza y no votar por no resolver a los problemas de las millones de familia endeudadas y de las personas con discapacidad. Así, buscarán forzar definiciones de los diputados que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Río Negro, Neuquén y Tucumán, que son los más cercanos a la Casa Rosada.

"Mañana nosotros vamos a plantear apartamiento de reglamento por tema endeudamiento, pero no tenemos el número", señaló a MDZ uno de los diputados de la oposición que trabaja para instalar su agenda en la Cámara de Diputados. "La idea es que, más allá de rebotar, el jueves podamos hacer una reunión de los bloques opositores para ir masticando una sesión especial posiblemente para el 9 de septiembre", deslizó a este medio.