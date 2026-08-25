El Gobierno anunció que Santiago Caputo pierde la comunicación digital y arde la interna libertaria

El vocero presidencial, Adrián Ravier , confirmó este martes que el asesor presidencial Santiago Caputo , dejará de formar parte del esquema de comunicación del Gobierno y en su lugar asumirá el funcionario karinista, Santiago Oría , duramente enfrentado con el sector que encabeza el consultor.

"Respecto a Santiago es una figura clave de este gobierno, como lo dicho cantidad de veces. Para el presidente, es una persona fundamental, más allá de la amistad que mantienen. Y en cuanto a comunicación, por supuesto, Oría, como yo mismo, como vocero, como Fabián Fernández, todos jugamos un rol importante en comunicación, y, en este sentido, seguimos trabajando para para colaborar, para comunicar", dijo en conferencia de prensa.

Ante la repregunta sobre la pérdida de poder para el consultor, el funcionario contestó: "Entiendo que sí, que asume Oría la parte de comunicación digital, lo que no le quita, digamos, la importancia a la figura de Santiago Caputo para para este gobierno".

La información que aportó el portavoz se enmarca en una semana en la cual crecían las versiones acerca de que Caputo había perdido consideración en la comunicación formal y digital de Javier Milei , quedando marginado por la presión de Karina.

Ya había sorprendido este lunes su ausencia en la reunión de gabinete , donde acusó "problemas personales", pero crecieron las especulaciones sobre su actual rol y su futuro.

El Ejecutivo no quiso informar la situación del estratega. Solo habían informado que en la cumbre no habían concurrido la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, "por viajes", pero trataron de ocultar el caso del asesor.

El "hermano de la vida" del presidente intenta sostener las áreas que administra, entre ellas, ARCA, vocería, Ministerio de Salud, empresas públicas y la SIDE, donde este martes su titular Cristian Auguadra fue citado al Congreso por el alfil karinista, Sebastián Pareja. La secretaria general quiere desplazar al jefe del organismo y quitarle su principal fuente de influencia en el Ejecutivo.

En ese mes, la hermana del mandatario también comenzó a disputar abiertamente el control de la SIDE y de ARCA, dos de los principales núcleos de poder que todavía permanecían vinculados a Caputo. La ofensiva incluyó además la Secretaría Legal y Técnica y la ANAC.