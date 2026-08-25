Cómo cayó en tribunales y en el peronismo que Claudia Ríos sea medida como candidata a vicegobernadora

El dato publicado por MDZ sobre la posibilidad de que el peronismo mida a la fiscal Claudia Ríos como eventual candidata a vicegobernadora para 2027 no pasó inadvertido en Tribunales . La noticia generó sorpresa y, aunque lejos de provocar una reacción extraordinaria, abrió numerosas conversaciones entre integrantes del Poder Judicial.

Ríos lleva más de tres décadas en la Justicia mendocina y actualmente se desempeña como fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. Su trayectoria en causas de alto impacto le dio además un nivel de conocimiento público poco habitual para una integrante del Ministerio Público.

La posibilidad de que una fiscal pueda dar el salto a la política instaló así un interrogante puertas adentro de Tribunales: qué implicaría para una mujer que desarrolló prácticamente toda su carrera en la Justicia pasar a disputar un lugar en una fórmula electoral.

En el peronismo, la eventual candidatura de la fiscal es leída menos como una cuestión de nombres propios y más como parte de una discusión sobre el perfil que debería tener una alternativa al oficialismo en 2027.

“Está bien que haya mucha gente que quiera ser parte de una alternativa para Mendoza”, señalaron desde el PJ a MDZ al analizar la aparición del nombre de Ríos en las mediciones.

En ese sector consideran que la incorporación de alguien proveniente de la Justicia podría aportar una mirada diferente y, eventualmente, crítica sobre el funcionamiento del Poder Judicial mendocino.

“Sobre todo está bueno que alguien que proviene de la Justicia sume una mirada crítica del Poder Judicial mendocino, porque la administración de la Justicia después de D'Agostino resulta erosionada y cuestionada”, fue otra de las lecturas que circulan dentro del peronismo.

La referencia apunta a una de las discusiones que atraviesan actualmente al sistema judicial provincial y que podría convertirse también en un eje político si Ríos finalmente ingresara a la competencia electoral.

Pero en el PJ buscan evitar que la conversación quede reducida a si Claudia Ríos sí o no será candidata. El planteo que aparece en el entorno que impulsa la candidatura de Matías Stevanato es más amplio: incorporar dirigentes y figuras de distintos ámbitos para construir una propuesta que exceda al peronismo tradicional.

“Hay que pensar más que en los nombres, en una mirada de otra Mendoza”, resumieron desde ese espacio.

El test que definirá si el nombre de Claudia Ríos crece

Por ahora, Ríos es una posibilidad y no una candidatura definida. Como contó MDZ, el sector de Stevanato analiza medirla en encuestas para conocer su nivel de conocimiento, imagen y aceptación y determinar cuánto podría aportar electoralmente a una eventual fórmula.

El dato político detrás de esa medición es que el peronismo busca explorar perfiles capaces de ampliar su electorado. Una mujer con una extensa trayectoria en la Justicia y exposición pública podría aportar, además, una mirada específica sobre seguridad y funcionamiento institucional.

La conversación recién comienza. En Tribunales, el nombre sorprendió y generó charla. En el PJ, abrió una discusión que excede a la propia fiscal: si para enfrentar al oficialismo en 2027 alcanza con ordenar al peronismo tradicional o si, en cambio, será necesario construir una alternativa con figuras provenientes de otros ámbitos.

Y en esa búsqueda, el nombre de Claudia Ríos ya empezó a ser testeado.