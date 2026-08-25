El gobernador de Río Negro le dio el visto bueno a Javier Milei y pidió eliminar las PASO: "No hay por qué obligar"

Alberto Weretilneck respaldó la reforma electoral del Gobierno y sostuvo que cada espacio debe definir sus candidatos con mecanismos propios.

Alberto Weretilneck respaldó la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación de las PASO y cuestionó el carácter obligatorio de las primarias. El gobernador de Río Negro fijó su posición después de reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras la Casa Rosada mantiene conversaciones con distintas provincias para reunir respaldo parlamentario.

“Estoy de acuerdo con la suspensión. No con la suspensión, eliminación”, afirmó Weretilneck y sostuvo que no corresponde que toda la ciudadanía participe en una instancia destinada a definir los postulantes de cada fuerza política. Además, planteó que los partidos deben resolver internamente quiénes serán sus candidatos. El gobernador explicó que cada espacio debería contar con un sistema propio para consultar a sus afiliados y definir la propuesta que luego llevará a las elecciones generales.

De izquierda a derecha: Fernando Herrmann, secretario de Coordinación de Infraestructura; el ministro de Economía, Luis Caputo; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La definición de Weretilneck se produjo en medio de las negociaciones que el Gobierno mantiene con las provincias para avanzar con su agenda legislativa. Los acuerdos entre Nación y distintas jurisdicciones incluyen cuestiones vinculadas con rutas nacionales y servicios que quedaron bajo administración provincial.

El mandatario también cuestionó el mecanismo de las primarias por el alcance de la obligatoriedad. “No hay por qué obligar a todos los argentinos a elegir por un candidato a presidente, a senador, a diputado nacional”, sostuvo durante la entrevista.

Alberto Weretilneck expuso en el evento de CRA El traspaso de dos rutas nacionales a Río Negro Río Negro también tomó decisiones sobre infraestructura que modificaron su vínculo con la Nación. La provincia quedó a cargo de la Ruta Nacional 22 y la Ruta Nacional 151 ante la falta de inversión y mantenimiento que Weretilneck atribuyó al Gobierno nacional.