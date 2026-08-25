Nadia Beller suma pruebas contra Fernando Cerimedo y abre la posibilidad para declarar ante la Justicia argentina

Nadia Beller aseguró que conserva nuevas pruebas contra Fernando Cerimedo y manifestó su disposición a declarar ante la Justicia argentina si recibe una citación. La abogada boliviana afirmó que cuenta con mensajes, grabaciones y otros elementos que, según su versión, podrían aportar datos sobre la relación de su expareja con distintos episodios bajo investigación.

Beller recibió el alta médica después del ataque a balazos que sufrió el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra pero no volvió a su domicilio por "temor por su seguridad". La Fiscalía de Bolivia investiga a Cerimedo como presunto instigador del atentado y dispuso su prisión preventiva mientras avanza el expediente.

La abogada también afirmó que puede reconocer al destinatario de una nota que contenía una referencia a “eliminarla”. La investigación en Bolivia sumó además a una pareja de sospechosos que quedó detenida durante 120 días en el penal de Palmasola.

Beller afirmó que parte de ese material podría aportar información sobre la planificación del ataque y sobre la presunta responsabilidad intelectual que la Fiscalía atribuye a su expareja.

La Policía boliviana identificó además a dos hombres como posibles autores materiales del atentado y Beller explicó que una de las personas detenidas está acusada de haber vendido o proporcionado el arma que habría sido utilizada durante el ataque. La pareja de ese hombre quedó imputada como presunta cómplice.

La abogada afirmó que entregará el material que dice conservar si la Justicia argentina se lo solicita. “Por supuesto que estoy dispuesta a declarar si me citan de Argentina”, sostuvo Beller al referirse a una eventual convocatoria.

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La causa por Andis también podría recibir nuevo material

Las declaraciones de Beller también podrían tener consecuencias sobre la investigación vinculada con presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad. La abogada afirmó que posee grabaciones de conversaciones con Cerimedo relacionadas con los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.

Beller sostuvo además que Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, habrían participado de la filtración de esos audios. La mujer señaló que Basil fue quien “ejecutó” esa maniobra, según su propio relato.

La diputada Marcela Pagano pidió al juez Ariel Lijo y al fiscal Franco Picardi que convoquen a Beller para declarar mediante videoconferencia. También solicitó que la abogada sea incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

Una eventual declaración de Beller permitiría establecer la fecha de las conversaciones con Cerimedo y el contexto en el que se produjeron. La Justicia también deberá determinar si las grabaciones pueden incorporarse como prueba y cuál es su relación con el expediente por presuntas irregularidades en Andis. La autenticidad de los archivos también quedará bajo análisis judicial. Gendarmería realizará un peritaje sobre los audios atribuidos a Spagnuolo para establecer si son auténticos y qué valor probatorio pueden tener dentro de la causa.