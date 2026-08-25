Argentina frena la tensión con Chile y fija su postura sobre el Estrecho de Magallanes

La Cancillería argentina aclaró que la posición nacional sobre el Estrecho de Magallanes se rige por los Tratados de 1881 y 1984.

En un esfuerzo por contener un choque diplomático en el extremo sur del continente, el Gobierno argentino ratificó que su postura respecto del Estrecho de Magallanes se encuentra delimitada por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. A través de un comunicado titulado “La posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes y la cooperación con Chile en el Atlántico Sur y la Antártida”, la Cancillería sostuvo que ambos acuerdos “rigen plenamente y son considerados definitivos”.

El pronunciamiento oficial responde a la fuerte repercusión que provocaron las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, quien incluyó al Estrecho de Magallanes dentro de las áreas vinculadas a la soberanía nacional. Los dichos del jefe militar derivaron en un enfático rechazo por parte de las autoridades de la administración trasandina, encabezadas por el canciller Francisco Pérez Mackenna y el ministro del Interior Claudio Alvarado, quienes remarcaron que el paso interoceánico forma parte del territorio chileno en su totalidad.

Tensión diplomática y la respuesta formal de Buenos Aires Archivo La controversia escaló luego de que el Gobierno chileno anunciara el envío de una nota formal de protesta a la Argentina. Ante este escenario, Cancillería enfatizó que “la relevancia estratégica del extremo austral del continente es una perspectiva de Estado” asociada a los derechos sobre las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, áreas que hoy cobran mayor volumen por sus recursos naturales y su peso en las rutas de comercio global.

No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores optó por evitar una escalada y priorizar los vínculos bilaterales con la nación vecina, destacando diversos ejes de trabajo conjunto: