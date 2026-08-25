Chile protesta ante Argentina por una declaración sobre el Estrecho de Magallanes

La Cancillería de Chile informó este lunes que enviará una nota de protesta a Argentina por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, en relación a la soberanía en el Estrecho de Magallanes .

La reacción diplomática se produjo luego de que el militar argentino hiciera afirmaciones, el pasado domingo, sobre "la importancia la vía marítima austral", según recoge la agencia española Efe.

"Lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico . Eso te puede alertar un montón de cosas", dijo en una entrevista en un programa de Youtube que fue recogida por la prensa de ambos países.

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, se había referido previamente a estas afirmaciones desde Vietnam, a donde viajó en una visita oficial.

"En relación a las declaraciones conocidas hoy, reiteramos que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países", afirmó.

El ministro de Relaciones Exteriores también indicó que hacía "un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno", indicó Pérez Mackenna.

El Estrecho de Magallanes tiene íntegra soberanía de Chile. Foto Efe

Polémica en Chile

Las palabras de Valverde generaron polémica en Chile, donde parlamentarios criticaron las expresiones y exigieron la nota de protesta a la Cancillería.

A raíz de ello, el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, también se pronunció y remarcó: "Obviamente que no nos parece bien, porque el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno".

"Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quien corresponde", añadió.

La soberanía chilena

El Estrecho de Magallanes se encuentra íntegramente bajo soberanía chilena, de acuerdo con el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Chile y Argentina.

Este último tratado, suscrito tras la crisis bilateral de 1978 y la mediación de la Santa Sede, reafirmó el marco territorial y buscó establecer garantías para evitar nuevas controversias entre ambos países. Efe