Encontraron una antigua moneda en el estrecho de Magallanes y resolvieron un misterio de siglos

El descubrimiento de una antigua moneda de plata permitió resolver una de las incógnitas más persistentes sobre la presencia española en el extremo sur de América. La pieza, hallada en el sitio de Rey Don Felipe, ayudó a ubicar el punto exacto donde fue fundada en 1584 esa ciudad colonial que más tarde pasaría a ser recordada como Puerto del Hambre.

Durante años, historiadores y arqueólogos trabajaron con crónicas, mapas y referencias dispersas para intentar reconstruir la disposición original del asentamiento. Lo que cambió ahora fue la aparición de una moneda de ocho reales, acuñada en tiempos de Felipe II, encontrada justo en el lugar donde las fuentes históricas señalaban que se había realizado un rito de fundación.

Ese detalle convirtió al hallazgo en mucho más que una curiosidad arqueológica. Al confirmar la ubicación de la pequeña iglesia, el equipo de investigación obtuvo una referencia concreta para empezar a reconstruir el resto del trazado urbano: viviendas, depósitos y estructuras defensivas que formaban parte de la colonia .

El descubrimiento se realizó en el actual territorio chileno, en la región de Magallanes, sobre uno de los sectores más estratégicos del estrecho. En otras palabras, la moneda funcionó como una clave geográfica para ordenar un sitio que durante siglos estuvo rodeado de dudas.

image La antigua moneda apareció en el sitio de Rey Don Felipe, la colonia que con el tiempo sería conocida como Puerto del Hambre. Centro de Estudios Históricos y Humanidades via Facebook

La clave para encontrar esta moneda

El trabajo no se apoyó en excavaciones masivas, sino en un sistema de prospección más preciso. Los investigadores usaron geolocalización de alta exactitud y tecnología de detección de metales para identificar anomalías bajo la superficie. Recién después de esa etapa se avanzó con una excavación puntual que permitió recuperar la pieza y confirmar su valor histórico.

La historia de la moneda también remite al alcance global del imperio español. Se trata de un real de a ocho, una de las monedas más importantes de la época, acuñada sobre todo en Potosí, en la actual Bolivia, y utilizada en circuitos comerciales que llegaban a Europa, América y Asia. Por eso, además de su carga ritual, la pieza resume el poder político y económico que España intentaba afirmar en un enclave tan remoto como el estrecho de Magallanes.

Rey Don Felipe fue fundada el 25 de marzo de 1584 como parte de la estrategia española para controlar ese paso marítimo, clave mucho antes de la existencia del canal de Panamá. Pero el proyecto terminó en tragedia: el clima hostil, el aislamiento y la falta de suministros empujaron a la colonia al hambre y a la muerte de buena parte de sus habitantes. Cuando el navegante inglés Thomas Cavendish pasó por allí en 1587, bautizó el lugar como Port Famine, o Puerto del Hambre, nombre con el que quedó marcado para la historia.

Por eso, el valor del descubrimiento no pasa solo por la antigüedad de la pieza ni por su rareza. Lo más importante es que logró unir de manera concreta el relato escrito con la evidencia material. Un objeto de apenas unos centímetros terminó aportando una certeza que durante décadas no había podido alcanzarse y reabrió la posibilidad de entender con más precisión uno de los episodios más duros de la expansión colonial española en Sudamérica.