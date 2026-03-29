Alerta en Mendoza por altas temperaturas y tormentas para este domingo

El pronóstico para Mendoza anticipa un domingo con calor, nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Hacia la tarde podrían registrarse tormentas en el este y sudeste provincial.

El domingo seguirá con ambiente bien otoñal solo en el calendario, porque en Mendoza se espera otra jornada de calor. El pronóstico indica cielo con nubosidad variable, poco cambio en la temperatura y condiciones inestables en algunas zonas de la provincia.

La mínima será de 17° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 33° por la tarde. A lo largo del día se sentirán vientos leves del sector sur, en un contexto de tiempo mayormente estable en el llano, aunque con algunos cambios previstos hacia el cierre de la jornada.

La atención estará puesta en el este y sudeste provincial, donde durante la tarde aparece la probabilidad de tormentas. En el sur, además, Malargüe seguirá con condiciones inestables, por lo que el tiempo no terminará de afirmarse en toda la provincia.

lluvia mendoza El este y sudeste de Mendoza podrían registrar tormentas durante la tarde del domingo. Shutterstock Así arrancará la semana Mendoza, según el pronóstico El arranque de la semana mantendrá una tónica similar. Para el lunes se espera otra jornada calurosa, con nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y vientos leves del sector sur. La máxima será de 35° y la mínima de 18°, mientras que en cordillera el cielo estará poco nuboso.