El fuerte apoyo de Sturzenegger a Mendoza: "Faro de Occidente"

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró los trabajos realizados en Mendoza en materia de derogación de leyes. Qué dijo.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, festejó este sábado los trabajos realizados en Mendoza para derogar leyes en desuso y no dudó en elogiar a la provincia. "Faro de Occidente. VLLC", lanzó en su cuenta de X.

El funcionario compartió una publicación de la vicegobernadora Hebe Casado en la que reflejaba el avance de la series de normas "Hojarasca" que se impulsaron en la Legislatura y que tienen un correlato con las que trabajó el mismo Sturzenegger a nivel nacional.

"En Mendoza vamos por la Hojarasca 3 y reducimos la cantidad de leyes a menos de la mitad hasta 1990. Somos la única legislatura que deroga más leyes de las que sanciona", sostuvo Casado.

Asimismo, señaló que el objetivo es "derogar el Circulo de Legisladores de Mendoza (sí, tienen estructuras provinciales también). Que a pesar de su inactividad conlleva un gasto de más de 40 millones de pesos al año".

La publicación de Federico Sturzenegger Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2037890197992493342?s=20&partner=&hide_thread=false Mendoza, faro de occidente. VLLC! https://t.co/b3ruljddh2 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 28, 2026